Michel-Ange Balikwisha heeft opvallend transferplan: KAA Gent kan miljoenen verdienen

Michel-Ange Balikwisha heeft grote plannen bij KAA Gent. De aanvaller, die dit seizoen van Celtic wordt gehuurd, wil niet alleen sportieve successen boeken. Hij denkt ook al na over wat zijn verblijf de Buffalo's financieel kan opleveren. In een gesprek met Het Nieuwsblad schetst hij een opvallend scenario voor zijn toekomst.

Na zijn moeilijke periode in Schotland vond Balikwisha opnieuw onderdak in België. Bij Gent werkt hij samen met Rik De Mil, de trainer die volgens hem een belangrijke rol speelde in zijn ontwikkeling. De aanvaller wil dat vertrouwen terugbetalen met overtuigende prestaties op het veld en liefst ook met prijzen.

Miljoenentransfer als ideaal scenario

"Ik wil hier prijzen pakken", zegt Balikwisha. Hij ziet zijn persoonlijke ambities niet los van die van zijn huidige werkgever. Wanneer hij goed presteert, kunnen volgens hem zowel Gent als De Mil daarvan profiteren.

De Buffalo's beschikken over een aankoopoptie in het huurcontract met Celtic. Balikwisha spreekt zelf over een bedrag van ongeveer vier miljoen euro, al heeft Gent dat bedrag niet officieel bekendgemaakt.

In zijn ideale scenario licht de club die optie om hem vervolgens voor vijftien tot twintig miljoen euro door te verkopen. Daarmee zou Gent een aanzienlijke transferwinst kunnen boeken. Of zo'n bod er ooit komt, valt uiteraard nog af te wachten. Voorlopig blijft het bij een persoonlijke ambitie.

Speelminuten belangrijker dan geld

Balikwisha praat opvallend open over de zakelijke kant van het profvoetbal. "Wij zijn koopwaar", stelt hij zonder omwegen. Dat stoort hem niet, zolang prestaties ook beloond worden.



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Toch benadrukt hij dat geld niet bepaalt voor welke club hij kiest. De mogelijkheid om te voetballen weegt voor hem zwaarder. Die liefde voor het spel had hij naar eigen zeggen al als kind, wanneer hij op zaterdagochtend op het veld stond.

Zijn gezin woont inmiddels opnieuw in Zellik, maar Balikwisha beseft dat zijn terugkeer naar België niet noodzakelijk definitief is. Eerst wil hij zich bij Gent opnieuw bewijzen. Wat daarna volgt, hangt voor een groot deel af van zijn prestaties.