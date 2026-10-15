Michel-Ange Balikwisha heeft opvallend transferplan: KAA Gent kan miljoenen verdienen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Michel-Ange Balikwisha heeft opvallend transferplan: KAA Gent kan miljoenen verdienen
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Michel-Ange Balikwisha heeft grote plannen bij KAA Gent. De aanvaller, die dit seizoen van Celtic wordt gehuurd, wil niet alleen sportieve successen boeken. Hij denkt ook al na over wat zijn verblijf de Buffalo's financieel kan opleveren. In een gesprek met Het Nieuwsblad schetst hij een opvallend scenario voor zijn toekomst.

Na zijn moeilijke periode in Schotland vond Balikwisha opnieuw onderdak in België. Bij Gent werkt hij samen met Rik De Mil, de trainer die volgens hem een belangrijke rol speelde in zijn ontwikkeling. De aanvaller wil dat vertrouwen terugbetalen met overtuigende prestaties op het veld en liefst ook met prijzen.

Miljoenentransfer als ideaal scenario

"Ik wil hier prijzen pakken", zegt Balikwisha. Hij ziet zijn persoonlijke ambities niet los van die van zijn huidige werkgever. Wanneer hij goed presteert, kunnen volgens hem zowel Gent als De Mil daarvan profiteren.

De Buffalo's beschikken over een aankoopoptie in het huurcontract met Celtic. Balikwisha spreekt zelf over een bedrag van ongeveer vier miljoen euro, al heeft Gent dat bedrag niet officieel bekendgemaakt.

In zijn ideale scenario licht de club die optie om hem vervolgens voor vijftien tot twintig miljoen euro door te verkopen. Daarmee zou Gent een aanzienlijke transferwinst kunnen boeken. Of zo'n bod er ooit komt, valt uiteraard nog af te wachten. Voorlopig blijft het bij een persoonlijke ambitie.

Speelminuten belangrijker dan geld

Balikwisha praat opvallend open over de zakelijke kant van het profvoetbal. "Wij zijn koopwaar", stelt hij zonder omwegen. Dat stoort hem niet, zolang prestaties ook beloond worden.

Lees ook... Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

Toch benadrukt hij dat geld niet bepaalt voor welke club hij kiest. De mogelijkheid om te voetballen weegt voor hem zwaarder. Die liefde voor het spel had hij naar eigen zeggen al als kind, wanneer hij op zaterdagochtend op het veld stond.

Zijn gezin woont inmiddels opnieuw in Zellik, maar Balikwisha beseft dat zijn terugkeer naar België niet noodzakelijk definitief is. Eerst wil hij zich bij Gent opnieuw bewijzen. Wat daarna volgt, hangt voor een groot deel af van zijn prestaties.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Aarhus GF
Michel Ange Balikwisha

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Speeldag 1
Lugano Lugano 3-2 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
Panathinaikos Panathinaikos 2-1 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Mjällby AIF Mjällby AIF 2-0 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Riga FC Riga FC 1-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
KAA Gent KAA Gent 1-0 Aarhus GF Aarhus GF
Hajduk Split Hajduk Split 2-1 Ajax Ajax
KuPS KuPS 2-4 Trabzonspor Trabzonspor
CSKA Sofia CSKA Sofia 1-2 Monaco Monaco
CS U Craiova CS U Craiova 1-1 Getafe Getafe
Brann Brann 1-1 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Atalanta Atalanta 3-0 Pafos FC Pafos FC
Freiburg Freiburg 3-1 Jablonec 97 Jablonec 97
FC Twente FC Twente 1-0 FC Thun FC Thun
STVV STVV 1-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Hearts Hearts 1-0 FC Nordsjælland FC Nordsjælland
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 1-0 Braga Braga
Brighton Brighton 4-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Dinamo Zagreb - Anderlecht: 0-0 BrechtB BrechtB over De Bruyne ergert zijn coach (en Italiaanse media) met attitude die we bij Rode Duivels ook al zagen TatstOn TatstOn over Union SG - Real Sociedad: 1-1 pinantie pinantie over “Eet niks meer na 18u” en "Ga je schamen": harde woorden voor Romelu Lukaku na Europese afstraffing Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over België zet FIFA onder druk en dwingt beweging af TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over STVV - Saburtalo Tbilisi: 1-0 fcb d fcb d over KAA Gent - Aarhus GF: 1-0 Sebstyle Sebstyle over Hoe Anderlecht bijna een wereldkampioen in huis had, maar in plaats... Vlap haalde V.Rossi#46 V.Rossi#46 over Hét startschot van dé transfersoap is gegeven: 'Liverpool betaalt 250 miljoen euro (!) voor Mbappé' Dostojewski Dostojewski over Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved