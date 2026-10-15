Opgelet, Union: deze pion van KFC Nijlen schakelde de Brusselaars al eens uit in de beker

Union moet donderdag aan de bak in de Europa League. De Brusselaars ontvangen het Spaanse Real Sociedad. Komend weekend wacht KFC Nijlen in de 1/16-finales van de Croky Cup. Deze pion van de bezoekers schakelde Union ooit al eens uit in het bekertoernooi.

Union wil donderdagavond reageren na het onverwachte puntenverlies en de offday tegen OH Leuven in de competitie. Met Real Sociedad treft het wel een stevige tegenstander aan Den Dreef. De Baskische club is zesde in LaLiga en beschikt met Mikel Oyarzabal over een internationale topspits.

Zondag verhuist Union opnieuw naar het Dudenpark om er KFC Nijlen partij te geven in de beker. De Brusselaars zijn de torenhoge favoriet om de 1/8-finales te bereiken, maar de wedstrijd moet nog altijd gespeeld worden.

Sam Vermeulen klopte Union als eens met Katelijne

Dat beseft ook Nijlen-coach Sam Vermeulen. Die stond in het seizoen 2009-2010 in de zesde ronde van de beker al eens in het winnende kamp met Katelijne.

"De club speelde toen in derde klasse, maar was ook de torenhoge favoriet", herinnert Vermeulen zich. "Katelijne was toen in eerste provinciale actief. We hadden best een goede ploeg, want we promoveerden dat seizoen naar bevordering. Nu zijn de Brusselaars hors catégorie."

Vermeulen speelde in die wedstrijd als centrale verdediger. Zijn assistent, Jef Luyten, was toen de rechtsvoor. Bij Union was RWDM-coach Christ Bruno destijds een van de sterkhouders. Vermeulen kan zich nog enkele zaken levendig voor de geest halen.





Vermeulen smeerde een Union-spits een rode kaart aan

"Ik herinner me goed dat ik op een bepaald moment een van hun spitsen een rode kaart aannaaide", zegt hij. "Wat duwen en voor de bal gaan staan, je kent dat wel." Katelijne won met 2-1 en stootte door naar de volgende ronde. Daarin was Tongeren uiteindelijk te sterk.

Vermeulen en Nijlen zullen in het Dudenpark de steun krijgen van heel wat fans. "De tickets die we kregen, zijn allemaal verkocht", klinkt het. De wedstrijd tegen Union moet een feest worden, maar daarna wil Vermeulen het vizier meteen op de competitie richten.