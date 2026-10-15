Opvallend: Nicolò Tresoldi gaat zelf vele miljoenen opstrijken bij transfer

Nicolò Tresoldi maakte furore met een hattrick op het veld van Inter in de Champions League. Bij een latere toptransfer kan de spits van Club Brugge daar niet alleen sportief, maar ook financieel beter van worden. In zijn contract staat naar verluidt een opmerkelijke clausule.

Nicolò Tresoldi kwam in de zomer van 2025 voor 7,5 miljoen euro over van Hannover naar Club Brugge. De 22-jarige aanvaller lijkt zich nu al op te maken voor een plaats tussen de volgende grote uitgaande transfers van Blauw-Zwart.

Welke club hem uiteindelijk zal aantrekken en welk bedrag daartegenover staat, is nog af te wachten. Zijn prestaties in de Belgische competitie en in Europa doen zijn marktwaarde wel almaar stijgen. De hattrick die hij op het veld van Inter maakte, zal daar alleen maar aan bijdragen. Transfermarkt schat zijn waarde momenteel op 35 miljoen euro.

Tresoldi is jeugdinternational van Duitsland, maar kan op seniorenniveau ook nog voor Italië of Argentinië kiezen. Zodra hij zijn debuut maakt voor een van die nationale ploegen, kan zijn marktwaarde nog verder oplopen.

12 procent van de meerwaarde voor Tresoldi

Een lucratieve verkoop zou niet alleen Club Brugge goed uitkomen. Volgens Het Nieuwsblad heeft de centrumspits namelijk ook recht op een deel van de opbrengst bij zijn volgende transfer.

Het zou gaan om 12 procent van de gerealiseerde meerwaarde. Stel dat Tresoldi Brugge voor net geen 40 miljoen euro verlaat, dan bedraagt de winst op zijn oorspronkelijke transfersom bijna 30 miljoen euro. De aanvaller, die dit seizoen negen keer scoorde in elf wedstrijden, zou in dat scenario zelf 3,6 miljoen euro ontvangen.



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Bekende formule bij Club Brugge

Die constructie is niet helemaal nieuw op Jan Breydel. Volgens dezelfde bron speelde een gelijkaardige regeling ook een rol bij de komst en het latere vertrek van Ardon Jashari. Club Brugge en Tresoldi hebben dus allebei belang bij een transfer op het juiste moment, aan een prijs die voor alle partijen interessant is.