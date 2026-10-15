Real Madrid doet het weer: Courtois onthult wat hij dacht bij 3-1-achterstand

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Real Madrid doet het weer: Courtois onthult wat hij dacht bij 3-1-achterstand

Real Madrid heeft opnieuw bewezen waarom het in de Champions League nooit mag worden afgeschreven. Op bezoek bij AS Roma leek de Koninklijke met een 3-1-achterstand op weg naar een pijnlijke nederlaag, maar in de slotfase draaide alles alsnog om: 3-4. Thibaut Courtois speelde met enkele belangrijke reddingen zijn rol in de comeback en gaf achteraf toe dat hij tijdens de wedstrijd zelfs op een overwinning durfde te hopen.

De Belgische doelman besefte dat Real Madrid het bijzonder moeilijk had in Rome. Toch geloofde hij niet dat de wedstrijd bij 3-1 definitief verloren was. “Ik wist dat we nog konden terugkomen, want opgeven zit niet in onze aard. Maar Roma speelde sterk en we hadden het lastig”, vertelde Courtois na afloop.

Courtois bleef geloven, ondanks de achterstand

Real bleef echter aandringen en haalde uiteindelijk alles uit stilstaande fases. Drie doelpunten kwamen er na een hoekschop of vrije trap, een bewijs dat de Madrilenen ook op moeilijke avonden manieren vinden om wedstrijden naar zich toe te trekken.

“Het hele team is blijven geloven, van de spelers tot de technische staf. Toen we de 3-2 maakten, wisten we dat er met nog tien minuten en de extra tijd voldoende mogelijkheden waren om ook de gelijkmaker te scoren. En zodra het 3-3 stond, gingen we vol voor de overwinning.”

De ontlading was dan ook groot bij Courtois. “Ik heb tijdens de wedstrijd echt gedroomd van die 3-4. Bij de gelijkmaker dacht ik dat we minstens een punt zouden overhouden. Dat we hier uiteindelijk nog winnen, voelt fantastisch.”

De doelman wijst ook op fouten bij Real

Toch wilde Courtois niet alleen de spectaculaire ommekeer benadrukken. Real Madrid moest zichzelf volgens hem ook in vraag stellen, want de ploeg had de wedstrijd door eigen fouten in een bijzonder moeilijke situatie gebracht.

“Bij de eerste twee tegendoelpunten verliezen we de bal veel te gemakkelijk, waarna Roma snel kan omschakelen. Dat zijn fouten die we moeten vermijden. Daarnaast zat het ons niet mee bij enkele afgeweken schoten.”

Ook bij de derde tegentreffer had Courtois vragen bij de voorafgaande fase. Volgens hem had Real mogelijk een strafschop kunnen krijgen, waarna Roma aan de overkant toesloeg. Tegelijk erkende hij dat de Italianen hun kansen goed benutten.

De doelman zag bovendien hoe de wissels van de trainer het wedstrijdbeeld veranderden. Real kreeg meer balbezit, creëerde meer kansen en zette Roma steeds verder onder druk.

De overwinning levert Real Madrid zes op zes op tegen twee sterke Italiaanse tegenstanders. “We wisten dat we deze wedstrijd moesten winnen. Met zes punten uit die twee duels zijn we uitstekend aan onze Europese campagne begonnen”, besloot Courtois.

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