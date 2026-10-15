Rik De Mil beseft het belang voor Belgische coëfficiënt en heeft zeer stevige ambitie

KAA Gent is er op een jaartje na altijd bij geweest in de Conference League. Ook dit seizoen zitten ze in de League Phase. Beginnen doen de Buffalo's tegen het Deense Aarhus en ook dit seizoen zijn de ambities opnieuw groot bij Gent. Ook naar de Belgische coëfficiënt toe.

In 2021-2022 haalde KAA Gent de achtste finales van de Conference League, een jaartje later de kwartfinales en nog eens een jaartje later de zestiende finales - of de play-offronde zo u wil. Daar strandden ze ook in het seizoen 2024-2025.

Vorig jaar waren ze er een keertje niet bij, dit seizoen proberen ze voor de vijfde keer te overwinteren in de Conference League. Geen enkel team zou straffer doen in de derde Europese beker. En Rik De Mil heeft de nodige ambities met zijn team, zoveel is duidelijk.

KAA Gent heeft verantwoordelijkheid voor Belgische coëfficiënt

"Als je ziet hoelang we er voor gestreden hebben, dan toont dat ook aan hoe belangrijk dit is voor de club en de druk die op de spelers stond in de voorrondes was heel groot. Het besef was heel duidelijk dat dit voor de club heel belangrijk is."

"Het is van grote sportieve waarde, maar ook financieel. Voor ons als spelers en staff is het fantastisch om je te kunnen laten zien op Europees toneel. We hebben ook een verantwoordelijkheid naar de Belgische coëfficiënt toe."

Ambities voor KAA Gent zijn groot

"We spelen voor onszelf met de ambitie om eraan te starten. We weten dat het geen makkelijke campagne wordt en dat we moeilijke wedstrijden hebben. We hebben de verantwoordelijkheid om het zo goed mogelijk te doen voor België."



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"Er zijn veel redenen waarom dit belangrijk en daarom zijn we ook zo blij dat we terug Europees kunnen spelen", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie op woensdag in aanloop naar het duel met de Deense kampioen van vorig seizoen. Een ideaal moment om meteen drie punten te pakken en op die manier goed te beginnen aan de campagne?