RSCA Futures maken indruk in Engeland: vooral één naam springt eruit tegen Crystal Palace

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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RSCA Futures maken indruk in Engeland: vooral één naam springt eruit tegen Crystal Palace
Foto: © photonews
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De RSCA Futures hebben woensdagavond een bijzonder knappe overwinning geboekt in de Premier League International Cup. De jonge Anderlecht-spelers haalden met 1-4 uit op het veld van Crystal Palace. Vooral Enzo Sternal maakte indruk. De Franse aanvaller was met twee doelpunten en een assist de absolute uitblinker.

Anderlecht begon bijzonder scherp aan de wedstrijd. Al in de tweede minuut opende Sternal de score na voorbereidend werk van Pape N'Dao. De Fransman werkte een voorzet van zijn ploegmaat beheerst voorbij de Engelse doelman.

Crystal Palace probeerde vervolgens het initiatief over te nemen, maar Anderlecht bleef bijzonder gevaarlijk op de tegenaanval. Na een halfuur verdubbelde Terry Van De Ven de voorsprong. Opnieuw speelde Sternal een belangrijke rol, ditmaal als aangever.

Sternal maakt het verschil bij Anderlecht

Daar bleef het niet bij. Vlak voor de rust sloeg Sternal opnieuw toe. De Franse aanvaller zorgde in de blessuretijd van de eerste helft voor de 0-3, waardoor de Brusselaars met een bijzonder comfortabele voorsprong de kleedkamer konden opzoeken.

Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld. Crystal Palace nam steeds nadrukkelijker het initiatief en creëerde verschillende kansen. Anderlecht moest achteruit, maar kon rekenen op een uitstekende Kamiel Timmermans.

De doelman hield zijn ploeg met meerdere belangrijke reddingen overeind. Vooral tijdens de tweede helft onderscheidde hij zich tegen de Engelse beloften.

Anderlecht deelt nog laatste tik uit

In de 85ste minuut slaagde Crystal Palace er uiteindelijk toch in om tegen te scoren. Invaller George King bracht de stand op 1-3, maar verder kwamen de Engelsen niet. Diep in de blessuretijd kreeg Anderlecht nog een strafschop. Alexander De Ridder zette zich achter de bal en legde de 1-4-eindstand vast.

Dankzij de overtuigende overwinning beginnen de RSCA Futures uitstekend aan hun Europese campagne. Vooral het optreden van Sternal zal ongetwijfeld voldoening schenken binnen Anderlecht.

De Franse aanvaller toont met zijn twee doelpunten en assist opnieuw zijn kwaliteiten. Hij bezorgde Crystal Palace eigenhandig een bijzonder moeilijke avond en speelde een hoofdrol in de ruime overwinning.

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