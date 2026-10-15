Sportief manager Kristof Arys ziet groot werkpunt voor Ruud Vormer en FC Knokke

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Sportief manager Kristof Arys ziet groot werkpunt voor Ruud Vormer en FC Knokke
Foto: © photonews
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Royal Knokke FC is zoekende in Eerste Nationale VV. De ploeg van voormalige Gouden Schoen Ruud Vormer boekte 10 op 21 en moet voorlopig genoegen nemen met een plek in de subtop. Sportief manager Kristof Arys maakte de voorlopige balans op aan de kust.

Knokke had op speeldag 6 gewonnen van OH Leuven B met 3-2, maar moest op speeldag 7 zijn meerdere erkennen op het veld van leider KFC Houtvenne. Vanderkerkhove zette de thuisploeg in de zevende minuut op voorsprong. Babtich verdubbelde de score tien minuten na de pauze.

De puntenoogst kan beter bij FC Knokke

Knokke blijft daardoor steken op 10 op 21. "Zijn we daar blij mee? Neen. Moeten we daarover heel ontevreden zijn? Ook niet", zegt sportief manager Kristof Arys bij Het Laatste Nieuws.

Arys vindt het naar het beeld van de jaarlijkse start van zijn ploeg. Dat is al drie of vier jaar zo. Vorig seizoen pakte Knokke 14 op 30, herinnert hij zich. Toch ziet hij het als een werkpunt. "De huidige puntenoogst zit in dezelfde lijn. Inzake punten kunnen we beter. Daar werken we nu naartoe", klinkt het.

Arys ziet verzachtende omstandigheden bij Knokke

Arys ziet wel verzachtende omstandigheden voor coach Ruud Vormer en zijn groep. Knokke zit namelijk met heel wat nieuwkomers en heeft tijd nodig om alle aanwinsten in te passen. Ook de zoektocht naar een vast systeem heeft Knokke punten gekost, denkt Arys.

De volgende tegenstander van de West-Vlamingen is Merelbeke. Dat is de vijfde in de stand. Arys zag Merelbeke dit seizoen al twee keer aan het werk en kon daarbij duidelijk zien dat de ploeg al verschillende seizoenen samenspeelt.

De volgende tegenstander van Knokke is Merelbeke

Merelbeke verloor op de vorige speeldag met 0-2 van Mandel United. Volgens Arys ontbrak het de Oost-Vlamingen in die wedstrijd aan frisheid en ideeën, al ziet hij wel enkele spelers om in de gaten te houden.

"Merelbeke lijkt me het sterkst met Xander Balcaen op rechts en Alan Verlinden op links. Tegen Mandel begon Balcaen als invaller. Hij werd pas laat ingebracht", aldus Arys.

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Kristof Arys
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