Sterke deal: Union SG troefde Barcelona en Celtic af, marktwaarde nu al verdubbeld

Deze zomer haalde Union SG ene Relebohile Mofokeng in huis. Dat is straf. Zeker als je weet welke ploegen ze daarvoor allemaal hebben weten af te troeven. Ook onder meer FC Barcelona aasde namelijk op de speler, maar hij trok dan toch naar Brussel. Daar hebben ze voorlopig zeker nog geen spijt van de deal.

Relebohile Mofokeng was een van de zomertransfers van Union SG. De Zuid-Afrikaan kwam over van Orlando Pirates en tekent tot medio 2030 met een cluboptie voor een extra jaar. Dat heeft Union SG toen op haar webstek officieel bekendgemaakt.

“Ik ben heel blij om hier te zijn”, vertelde Mofokeng nadat hij zijn contract ondertekend had. “Het is een droom om in Europa te kunnen spelen en straks ook in de voorrondes van de Champions League te beginnen. Afgelopen jaar was heel speciaal, met de landstitel, mijn eerste WK met Zuid-Afrika en nu deze belangrijke stap in mijn carrière. Ik hoop mezelf hier verder te ontwikkelen als speler. Samen met het team gaan we strijden om prijzen te pakken.”

Union SG haalde Relebohile Mofokeng in huis

De 1,68 meter grote rechtspoot is een aanvallende middenvelder die ook op de linkerflank uit de voeten kan. Op het WK speelde hij drie van de vier wedstrijden van Zuid-Afrika, waaronder de verloren zestiende finale tegen Canada.

Als kampioen van Zuid-Afrika met Orlando Pirates stond hij lange tijd op de verlanglijst van Union SG. Vorig seizoen was hij in de competitie goed voor tien goals en acht assists en daarmee een sterkhouder voor zijn team.

Ook FC Barcelona en Celtic wilden Mofokeng in huis halen

Union wist de deal snel af te ronden, vooraleer een andere club zich meldt. Voor de 16-voudige international zou Union enkele miljoenen moeten neertellen. Op het referentieplatform Transfermarkt werd hij op drie miljoen euro gewaardeerd.





Ondertussen is hij al het dubbele waard: zes miljoen euro. Met vier goals en een assist in tien wedstrijden over alle competities heen was hij in 433 speelminuten al van serieuze waarde voor zijn nieuwe ploeg. Volgens diverse bronnen wilden ook Celtic én Barcelona hem afgelopen zomer in huis halen.