Straf gerucht: 'Union SG wil Franse topclub aftroeven en ex-speler Anderlecht in huis halen'

Francis Amuzu verraste vriend en vijand in februari 2025 door niet alleen Anderlecht, maar ook Europa achter zich te laten voor een avontuur in Brazilië. Na een moeilijke aanpassingsperiode draaide zijn gok goed uit bij Grêmio. Toch lijkt zijn verblijf in Porto Alegre stilaan af te lopen. De Braziliaanse pers linkt hem aan verschillende clubs, waaronder... RSC Anderlecht. En ook Union SG wil hem in huis halen.

Er was een tijd waarin Anderlecht nog biedingen van meer dan tien miljoen euro afwees voor Francis Amuzu. In februari 2025 was de ster van de flankaanvaller uit Neerpede echter getaand. Met een Transfermarkt-waarde van 4,5 miljoen euro koos hij voor Grêmio Porto Alegre.

De dromen van de Europese top en de Rode Duivels maakte Amuzu achter zich. Zijn start in Brazilië was bijzonder moeilijk: hij moest wennen aan de taal, het dagelijkse leven, de lokale voetbalcultuur én kreeg opnieuw af te rekenen met blessures, een probleem dat hem al sinds het begin van zijn carrière achtervolgt.

Vertrekt Francis Amuzu in 2027 opnieuw naar Europa?

Uiteindelijk volgde de ommekeer. Amuzu sloot het seizoen sterk af en groeide in 2026 uit tot een vaste waarde bij Grêmio. Over alle competities heen – in Brazilië lopen de nationale competitie en regionale competities volgens een eigen kalender door elkaar – staat hij dit jaar aan 46 wedstrijden, acht doelpunten en zes assists.

Ondanks zijn status als basisspeler zou Amuzu niet lang meer in Brazilië blijven. De voormalige Anderlecht-speler heeft mogelijk slechte herinneringen overgehouden aan een pijnlijke episode van afgelopen zomer. Carlos Queiroz, de nieuwe bondscoach van Ghana, riep hem toen op voor de Black Stars, nadat Amuzu eerder officieel voor Ghana had gekozen. Grêmio weigerde hem echter vrij te geven voor de nationale ploeg, omdat de voorbereidende stage van Ghana buiten de officiële FIFA-data viel.







De gevolgen lieten niet op zich wachten: ‘Ciske’ werd door Queiroz niet geselecteerd voor het WK 2026 en wacht dus nog altijd op zijn eerste interland voor Ghana. Op 27-jarige leeftijd en gezien zijn sterke vorm heeft hij weinig reden om die ambitie op te bergen. Een vertrek uit Brazilië kan zijn kansen op een nieuwe oproep wel vergroten.

Amuzu verlengde zijn contract een jaar geleden nog, maar dat scenario lijkt zich nu niet te herhalen. Soccer News Grêmio, een niet-officiële maar invloedrijke bron voor de supporters van de club uit Porto Alegre, meldt dat de winger al een voorcontract voor 2027 zou hebben getekend bij een andere club.

Marseille, Anderlecht of ... Union SG?

Andere Braziliaanse bronnen spreken over interesse van twee clubs: Olympique Marseille en RSC Anderlecht. De situatie bij OM is sportief en financieel bijzonder onzeker, terwijl Amuzu in het verleden al kort op de lijstjes van de Zuid-Franse club zou hebben gestaan. Toch zou een transfer naar Marseille nog steeds verrassend zijn.

Een terugkeer naar Anderlecht lijkt evenmin voor de hand te liggen. Antoine Sibierski zou wellicht niet meteen gewonnen zijn voor de terugkeer van een speler met zijn profiel. En dus wenkt misschien wel China, Saoedi-Arabië. Of Union SG? Volgens Ekrem Konur zou hij daar genoemd worden als mogelijke nieuwe aanwinst. Sowieso: als hij deze winter transfervrij wordt, mag hij zelf spreken met geïnteresseerde clubs.