Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste
Foto: © photonews

KAA Gent is nu al vijftien wedstrijden ongeslagen. En dus is het nu al duidelijk: het gaat goed met de Buffalo's. Toch viel er tegen de Denen alweer een speler extra uit. Raakt Siebe Van der Heyden fit voor de komende wedstrijden?

Siebe Van Der Heyden kwam niet ongeschonden uit een duel op het halfuur. Hij mankte een aantal minuten, maar haalde wel de rust en leek verder te kunnen. Toch werd hij bij de rust alsnog gewisseld, waardoor Mamadou Diallo zijn debuut kon maken voor De Buffalo's.

Bij KAA Gent raakten ze eerder al Ngom kwijt centraal achterin, waardoor de adem toch ingehouden wordt. Een nieuwe blessure kunnen ze missen als kiespijn. "Van Der Heyden had een stamp gekregen op zijn voet en die kon niet meer verder."

Siebe Van Der Heyden geblesseerd bij KAA Gent?

Op het eerste zicht leek het niet te erg. "Niet te erg? Het is toch wat vervelend met wat zwelling. Hij kon er moeilijk op steunen, dus het is moeilijk om er al iets over te zeggen. Laat ons hopen dat het meevalt en dat we hem niet moeten missen", aldus coach Rik De Mil op zijn persconferentie in Gent.

In de tweede helft werd ook Delorge naar de kant gehaald door coach Rik De Mil, maar dat had dan weer niet te maken met een blessure. "Neen, ik ben in orde", liet Delorge zelf verstaan in de catacomben van de Planet Group Arena. 

Vervanging Delorge had andere redenen

"Op het middenveld hadden we de power van Lopes da Silva nodig. We zijn met Delorge aan het werken om fysiek en voetbalistiek nog meer in de box te komen en nog meer inspanningen te doen om gevaarlijk te zijn. Delorge pikt het geweldig op, maar er was ook een klein beetje verval in deze wedstrijd. Ik kan daar vrede mee nemen, daarom dat ik hem gewisseld heb."

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En over de wedstrijd zelf? Daarover had Rik De Mil dit te zeggen: "We zijn slordig begonnen, maar we zijn stelselmatig gegroeid. We hebben wel te lang gewacht om onze kansen af te maken. We speelden dominant, we hebben de nul gehouden, de organisatie was goed en we hebben gewonnen. Dat stemt toch alles samen tot tevredenheid."

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