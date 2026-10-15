UITGELEKT: Dit is het landenteam die Rudi Garcia heeft geweigerd na zijn vertrek bij de Rode Duivels

Rudi Garcia is nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging na zijn vertrek als bondscoach van België. De Fransman kreeg sindsdien één concreet contractvoorstel. Ondertussen weten we ook over welk team het gaat.

De Belgische voetbalbond besloot het contract van Rudi Garcia na het WK van afgelopen zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet te verlengen. Ook de Fransman gaf in gesprekken met Vincent Mannaert aan dat hij op de huidige basis geen heil zag in een nieuw contract.

De Belgische voetbalbond koos uiteindelijk voor Mark van Bommel. Of beter gezegd: de KBVB had op dat moment al voor van Bommel gekozen. De eerste gesprekken tussen Mannaert en de Nederlander dateren al van voor het WK. Was het op dat moment al duidelijk dat Garcia aan zijn laatste weken bezig was?

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Ondertussen wacht Garcia nog steeds op een nieuwe uitdaging. Zijn naam werd al genoemd bij verschillende clubs in Frankrijk en Italië, maar tot concrete onderhandelingen kwam het nooit. Enkel Valencia CF nodigde de Fransman uit voor een gesprek. Los Che kozen uiteindelijk voor Javier Aguirre.

Garcia liet enkele weken geleden eveneneens optekenen dat hij eerste keuze was opnieuw als bondscoach aan de slag te gaan. De Fransman liet de naam van de voetbalbond in kwestie niét ontglippen. Ondertussen weten we wél over welk land het gaat. Dankzij… Vincent Mannaert.

Vincent Mannaert bevestigt Schotse interesse in Rudi Garcia

"Ik heb contact gehad met de Schotse voetbalbond", aldus Mannaert in Het Laatste Nieuws. "De sportief directeur van Schotland informeerde bij ons hoe wij de samenwerking met Garcia hadden ervaren. Uiteindelijk heeft Garcia de Schotse boot zelfs afgehouden."





Garcia trapte in de Belgische én Franse media nog na naar de Belgische voetbalbond in het algemeen én Mannaert in het bijzonder. De (nieuwbakken) CEO van de Belgische voetbalbond weigerde echter om Garcia in een slecht daglicht te plaatsen.

Rudi Garcia weigerde, Schotland koos uiteindelijk voor Sébastien Pocognoli

"Ik heb mijn Schotse collega's eerlijke feedback gegeven en geantwoord dat Rudi sportief heeft gebracht wat we vooraf hadden vooropgesteld", besluit Mannaert. "Maar dat wij op basis van onze analyse voor de nieuwe cyclus nood hadden aan een ander profiel."

Ook Garcia gaf al aan dat hij zelf heeft gekozen om niet in te gaan op een uitdaging om opnieuw bondscoach te worden. De Fransman mikt op een nieuw avontuur bij een clubteam. Voor de volledigheid: Schotland koos voor Sébastien Pocognoli als nieuwe selectieheer.