UITGELEKT: Dit is het landenteam die Rudi Garcia heeft geweigerd na zijn vertrek bij de Rode Duivels

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
UITGELEKT: Dit is het landenteam die Rudi Garcia heeft geweigerd na zijn vertrek bij de Rode Duivels
Foto: © photonews

Rudi Garcia is nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging na zijn vertrek als bondscoach van België. De Fransman kreeg sindsdien één concreet contractvoorstel. Ondertussen weten we ook over welk team het gaat.

De Belgische voetbalbond besloot het contract van Rudi Garcia na het WK van afgelopen zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico niet te verlengen. Ook de Fransman gaf in gesprekken met Vincent Mannaert aan dat hij op de huidige basis geen heil zag in een nieuw contract.

De Belgische voetbalbond koos uiteindelijk voor Mark van Bommel. Of beter gezegd: de KBVB had op dat moment al voor van Bommel gekozen. De eerste gesprekken tussen Mannaert en de Nederlander dateren al van voor het WK. Was het op dat moment al duidelijk dat Garcia aan zijn laatste weken bezig was? 

Garcia Rudi
© photonews

Ondertussen wacht Garcia nog steeds op een nieuwe uitdaging. Zijn naam werd al genoemd bij verschillende clubs in Frankrijk en Italië, maar tot concrete onderhandelingen kwam het nooit. Enkel Valencia CF nodigde de Fransman uit voor een gesprek. Los Che kozen uiteindelijk voor Javier Aguirre.

Garcia liet enkele weken geleden eveneneens optekenen dat hij eerste keuze was opnieuw als bondscoach aan de slag te gaan. De Fransman liet de naam van de voetbalbond in kwestie niét ontglippen. Ondertussen weten we wél over welk land het gaat. Dankzij… Vincent Mannaert.

Vincent Mannaert bevestigt Schotse interesse in Rudi Garcia

"Ik heb contact gehad met de Schotse voetbalbond", aldus Mannaert in Het Laatste Nieuws. "De sportief directeur van Schotland informeerde bij ons hoe wij de samenwerking met Garcia hadden ervaren. Uiteindelijk heeft Garcia de Schotse boot zelfs afgehouden."

Garcia trapte in de Belgische én Franse media nog na naar de Belgische voetbalbond in het algemeen én Mannaert in het bijzonder. De (nieuwbakken) CEO van de Belgische voetbalbond weigerde echter om Garcia in een slecht daglicht te plaatsen. 

Rudi Garcia weigerde, Schotland koos uiteindelijk voor Sébastien Pocognoli

"Ik heb mijn Schotse collega's eerlijke feedback gegeven en geantwoord dat Rudi sportief heeft gebracht wat we vooraf hadden vooropgesteld", besluit Mannaert. "Maar dat wij op basis van onze analyse voor de nieuwe cyclus nood hadden aan een ander profiel."

Ook Garcia gaf al aan dat hij zelf heeft gekozen om niet in te gaan op een uitdaging om opnieuw bondscoach te worden. De Fransman mikt op een nieuw avontuur bij een clubteam. Voor de volledigheid: Schotland koos voor Sébastien Pocognoli als nieuwe selectieheer.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Nations League B
Nations League B Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Schotland
Rudi Garcia

Meer nieuws

Er komen méér details naar buiten: 'Infantino strijkte onrechtmatige bonus op om levensstijl te bekostigen'

Er komen méér details naar buiten: 'Infantino strijkte onrechtmatige bonus op om levensstijl te bekostigen'

20:20
Mannaert praat over de hele belangrijke voorwaarde die hij heeft gesteld om CEO van de KBVB te worden

Mannaert praat over de hele belangrijke voorwaarde die hij heeft gesteld om CEO van de KBVB te worden

19:40
2
De kroniek van een aangekondigd en twee jaar geleden al te voorspellen einde bij Red Flames Analyse

De kroniek van een aangekondigd en twee jaar geleden al te voorspellen einde bij Red Flames

20:40
1
Jeugdproduct Gent komt helemaal aan de oppervlakte bij Cercle: dit heeft hij te zeggen

Jeugdproduct Gent komt helemaal aan de oppervlakte bij Cercle: dit heeft hij te zeggen

23:30
Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: is de beslissing gevallen?

Real Madrid én Barça vechten om ‘Kid Messi’: is de beslissing gevallen?

23:00
1
Michael Verschueren en Bart Verhaeghe staan zij aan zij: "Waarom gieten we dat niet in een toernooiformule?"

Michael Verschueren en Bart Verhaeghe staan zij aan zij: "Waarom gieten we dat niet in een toernooiformule?"

22:30
1
Kompany én De Bruyne terug naar Manchester City? "Nooit wordt het romantischer dan dat"

Kompany én De Bruyne terug naar Manchester City? "Nooit wordt het romantischer dan dat"

22:00
Niet alleen Club Brugge is absolute top in Europa: KRC Genk troeft héél véél schoon volk af in dit lijstje

Niet alleen Club Brugge is absolute top in Europa: KRC Genk troeft héél véél schoon volk af in dit lijstje

21:30
1
'San Diego wil stunttransfer van De Bruyne in november al afronden, maar... er zijn twee kapers op de kust'

'San Diego wil stunttransfer van De Bruyne in november al afronden, maar... er zijn twee kapers op de kust'

21:00
2
Reden voor ongeziene comeback Sporting Hasselt lekt uit

Reden voor ongeziene comeback Sporting Hasselt lekt uit

20:30
Ex-Pro League-topschutter en stadion met gouden randje voor Lukaku: vijf weetjes over Dinamo Zagreb

Ex-Pro League-topschutter en stadion met gouden randje voor Lukaku: vijf weetjes over Dinamo Zagreb

18:30
Stijn Stijnen over zijn toekomst en coach en... over zijn droom om deze Belgische topclub te leiden

Stijn Stijnen over zijn toekomst en coach en... over zijn droom om deze Belgische topclub te leiden

20:00
Hét startschot van dé transfersoap is gegeven: 'Liverpool betaalt 250 miljoen euro (!) voor Mbappé'

Hét startschot van dé transfersoap is gegeven: 'Liverpool betaalt 250 miljoen euro (!) voor Mbappé'

19:20
3
Drama voor Belgische voetballer in Italië: zware blessure zorgt voor maandenlange revalidatie

Drama voor Belgische voetballer in Italië: zware blessure zorgt voor maandenlange revalidatie

19:00
1
Vorige zomer nog onder contract bij Kortrijk: ASV Geel haalt ex-JPL- en CPL-speler binnen

Vorige zomer nog onder contract bij Kortrijk: ASV Geel haalt ex-JPL- en CPL-speler binnen

18:00
DONE DEAL: Zulte Waregem haalt uit met jeugdproduct

DONE DEAL: Zulte Waregem haalt uit met jeugdproduct

17:45
Voormalige Anderlecht-speler kan gratis vertrekken: Europese topclub ziet zijn kans

Voormalige Anderlecht-speler kan gratis vertrekken: Europese topclub ziet zijn kans

17:30
Bankzitter maakt indruk bij Club Brugge: "Serieuze kandidaat voor een basisplaats"

Bankzitter maakt indruk bij Club Brugge: "Serieuze kandidaat voor een basisplaats"

17:00
KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem

KAA Gent moet opletten voor voormalige Anderlecht-speler: in Denemarken zijn ze helemaal weg van hem

16:30
Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard"

Amateurclub niet blij met bekerloting: "Ontgoocheld? Uiteraard"

16:00
1
Waar kan je Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag Europees bekijken op tv?

Waar kan je Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag Europees bekijken op tv?

15:30
Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in

15:00
4
Deze man maakte het Bayern van Kompany helemaal gek: "Ik durfde de kleedkamer niet binnen te gaan"

Deze man maakte het Bayern van Kompany helemaal gek: "Ik durfde de kleedkamer niet binnen te gaan"

14:30
Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United

Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United

14:00
1
Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen

Bayern kan alweer niet winnen als favoriet: dit heeft Kompany te zeggen

13:30
Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel

Union met straks slechts één A-kernspeler op de bank? Blessuregolf vlak voor Europees duel

13:00
1
De datum ligt vast: Jan Vertonghen trekt dit jaar opnieuw zijn voetbalschoenen aan

De datum ligt vast: Jan Vertonghen trekt dit jaar opnieuw zijn voetbalschoenen aan

12:30
Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi

Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi

12:00
10
Figurantenrol? Club Brugge had een zéér duidelijke insteek in Milaan

Figurantenrol? Club Brugge had een zéér duidelijke insteek in Milaan

11:30
Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"

Napoli-coach onthult dat er iets duidelijk misliep met De Bruyne: "We begrepen elkaar niet"

11:45
Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

Ex-speler Oostende en Essevee toont ambitie voor opvallend buitenlands avontuur

11:15
📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

📷 Opnieuw met een masker: Brandon Mechele betaalt prijs voor stunt tegen Inter

11:02
12
Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

Het loopt plots bijzonder goed bij Westerlo, maar Charaï wil één ding absoluut vermijden

10:15
Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

Na pijnlijke nederlaag; Club Brugge doet Inter-coach Chivu twijfelen aan eigen aanpak

10:30
Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

Van 9 op 10 tot zware buizen: Italiaanse pers velt oordeel na Inter-Club Brugge

10:00
13
Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

Tresoldi maakt het extra pijnlijk voor Inter en onthult wat er vóór de wedstrijd gebeurde

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 4
Portugal Portugal 2-1 Noorwegen Noorwegen
Griekenland Griekenland 0-0 Duitsland Duitsland
Wales Wales 0-1 Denemarken Denemarken
Nederland Nederland 2-1 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 4-1 België België
Italië Italië 3-1 Turkije Turkije
Engeland Engeland 3-0 Tsjechië Tsjechië
Kroatië Kroatië 1-2 Spanje Spanje

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Buitenlandse pers vol ongeloof na stunt Club Brugge, vooral Italiaanse media zijn scherp André Coenen André Coenen over Moet Hans Vanaken nog bij de Rode Duivels worden opgeroepen? André Coenen André Coenen over WK-droom spat uitteen: Red Flames buigen na strafschoppen het hoofd voor Polen Dirk1897 Dirk1897 over Drama voor Belgische voetballer in Italië: zware blessure zorgt voor maandenlange revalidatie JaKu JaKu over Youri Tielemans krijgt bijzonder ongemakkelijke vraag na nederlaag Manchester United Dostojewski Dostojewski over Michael Verschueren en Bart Verhaeghe staan zij aan zij: "Waarom gieten we dat niet in een toernooiformule?" JaKu JaKu over De kroniek van een aangekondigd en twee jaar geleden al te voorspellen einde bij Red Flames Goro Goro over 'San Diego wil stunttransfer van De Bruyne in november al afronden, maar... er zijn twee kapers op de kust' FCBalto FCBalto over Niet alleen Club Brugge is absolute top in Europa: KRC Genk troeft héél véél schoon volk af in dit lijstje TatstOn TatstOn over Anderlecht-fans krijgen verontrustend signaal uit Frankrijk: autoriteiten grijpen in Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved