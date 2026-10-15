Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

Op de tweede speeldag van de Europa League kwamen donderdag heel wat Belgen of spelers met een link naar ons land in actie. Lyon, AC Milan en Sunderland pakten de drie punten, terwijl Union een punt uit de brand sleepte tegen Real Sociedad.

De tweede speeldag in de Europa League heeft donderdagavond voor een pak doelpunten en enkele opvallende prestaties gezorgd. Olympique Lyon, AC Milan en Sunderland boekten overwinningen, maar niet elke betrokken Belgische speler kreeg speelminuten.

Lyon houdt Crystal Palace af, Duranville blijft op de bank

Olympique Lyon heeft Crystal Palace met 3-2 verslagen na een wedstrijd met twee gezichten. De Fransen leken bij de rust al op rozen te zitten: Corentin Tolisso en Ernest Nuamah, ex-speler van RWDM Brussels, hadden voor een 2-0-voorsprong gezorgd.

Na de pauze knokte Crystal Palace zich opnieuw in de match. Pino bracht de Engelsen terug tot op één doelpunt, maar Sulc gaf Lyon opnieuw wat ademruimte met de 3-1. Kamada maakte het in de slotfase nog spannend, al hield de thuisploeg stand. Julien Duranville bleef de volledige wedstrijd op de bank.

AC Milan haalt zwaar uit in Salzburg

AC Milan heeft zich nadrukkelijk herpakt na de nederlaag tegen Benfica. De Italianen wonnen met duidelijke 0-4-cijfers op het veld van Salzburg, met de 19-jarige Aphadjo Cissé als grote uitblinker. Hij nam drie treffers voor zijn rekening.

Voor Diego Moreira werd het een avond zonder speelminuten. Zijn rechtstreekse concurrent drukte nadrukkelijk zijn stempel op de wedstrijd en werd verkozen tot man van de match. Koni De Winter stond wel negentig minuten op het veld en leverde achterin een degelijke prestatie af.

Noah Sadiki beslist duel voor Sunderland in extremis

Sunderland had in Portugal tot diep in de toegevoegde tijd nodig om Torreense over de knie te leggen. Freitas had de thuisploeg in de 37e minuut op voorsprong gezet met een fraaie knal van afstand. Ahoka bracht Sunderland na 67 minuten langszij.

De beslissing viel pas in de 93e minuut. Noah Sadiki, de voormalige middenvelder van Union Saint-Gilloise en Congolees international, bezorgde Sunderland met de 1-2 alsnog de zege. Malick Fofana begon in de basis bij de Engelsen, maar werd nog voor het uur naar de kant gehaald.

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Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 1-1 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 2-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 3-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-1 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 1-1 OFI Kreta OFI Kreta

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