Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

Op de tweede speeldag van de Europa League kwamen donderdag heel wat Belgen of spelers met een link naar ons land in actie. Lyon, AC Milan en Sunderland pakten de drie punten, terwijl Union een punt uit de brand sleepte tegen Real Sociedad.

De tweede speeldag in de Europa League heeft donderdagavond voor een pak doelpunten en enkele opvallende prestaties gezorgd. Olympique Lyon, AC Milan en Sunderland boekten overwinningen, maar niet elke betrokken Belgische speler kreeg speelminuten.

Lyon houdt Crystal Palace af, Duranville blijft op de bank

Olympique Lyon heeft Crystal Palace met 3-2 verslagen na een wedstrijd met twee gezichten. De Fransen leken bij de rust al op rozen te zitten: Corentin Tolisso en Ernest Nuamah, ex-speler van RWDM Brussels, hadden voor een 2-0-voorsprong gezorgd.

Na de pauze knokte Crystal Palace zich opnieuw in de match. Pino bracht de Engelsen terug tot op één doelpunt, maar Sulc gaf Lyon opnieuw wat ademruimte met de 3-1. Kamada maakte het in de slotfase nog spannend, al hield de thuisploeg stand. Julien Duranville bleef de volledige wedstrijd op de bank.

AC Milan haalt zwaar uit in Salzburg

AC Milan heeft zich nadrukkelijk herpakt na de nederlaag tegen Benfica. De Italianen wonnen met duidelijke 0-4-cijfers op het veld van Salzburg, met de 19-jarige Aphadjo Cissé als grote uitblinker. Hij nam drie treffers voor zijn rekening.

Voor Diego Moreira werd het een avond zonder speelminuten. Zijn rechtstreekse concurrent drukte nadrukkelijk zijn stempel op de wedstrijd en werd verkozen tot man van de match. Koni De Winter stond wel negentig minuten op het veld en leverde achterin een degelijke prestatie af.





Noah Sadiki beslist duel voor Sunderland in extremis

Sunderland had in Portugal tot diep in de toegevoegde tijd nodig om Torreense over de knie te leggen. Freitas had de thuisploeg in de 37e minuut op voorsprong gezet met een fraaie knal van afstand. Ahoka bracht Sunderland na 67 minuten langszij.

De beslissing viel pas in de 93e minuut. Noah Sadiki, de voormalige middenvelder van Union Saint-Gilloise en Congolees international, bezorgde Sunderland met de 1-2 alsnog de zege. Malick Fofana begon in de basis bij de Engelsen, maar werd nog voor het uur naar de kant gehaald.