Vitor Bruno verdedigt zich na kritiek op Anderlecht: “Dat is intellectueel niet correct”

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Vitor Bruno verdedigt zich na kritiek op Anderlecht: “Dat is intellectueel niet correct”
Foto: © photonews

Vitor Bruno heeft in aanloop naar de Europese verplaatsing van Anderlecht naar Dinamo Zagreb gereageerd op de kritiek na de moeizame overwinning tegen Cercle Brugge. De Portugese trainer vindt dat zijn woorden na die wedstrijd verkeerd werden geïnterpreteerd. Hij wees op de moeilijke omstandigheden na de interlandbreak en benadrukte dat de resultaten van paars-wit niet zomaar tot stand komen.

Bruno vindt dat zijn woorden uit hun context werden gehaald

Anderlecht won zaterdag met 1-2 op het veld van Cercle Brugge, maar had daarvoor een late ommekeer nodig. Achteraf maakte Bruno een opmerking die voor de nodige reacties zorgde. Hij grapte dat Anderlecht kampioen zou worden als het altijd op die manier speelde en telkens de drie punten pakte.

In Zagreb kwam hij daar op terug. “Het is niet eerlijk om één zin uit een volledige uitleg te halen en die vervolgens centraal te stellen”, reageerde de coach. “Tijdens de interlandbreak moest ik twaalf spelers missen. Vijf van hen stonden tegen Cercle aan de aftrap. Bovendien krijgt iedere international bij zijn nationale ploeg andere instructies mee.”

Volgens Bruno is het dan ook logisch dat de automatismen niet onmiddellijk opnieuw op punt staan. “We zijn geen ploeg die al vier jaar in dezelfde samenstelling samenspeelt. Het is normaal dat het na zo'n periode wat tijd vraagt om opnieuw op elkaar afgestemd te raken.”

De Portugees haalde ook de resultaten aan als argument. “We hebben tien van onze vijftien wedstrijden gewonnen. Dat lukt niet als je helemaal geen kwaliteit op het veld brengt”, stelde hij. Bruno wil vermijden dat de recente kritiek het bredere beeld van het seizoen volledig overschaduwt.

Europese opdracht zonder Biancone

Bruno moet tegen Dinamo Zagreb wel opnieuw puzzelen in zijn defensie. Giulian Biancone trainde mee, maar komt volgens de coach nog te vroeg om in actie te komen. “Hij heeft nog wat tijd nodig en zal deze wedstrijd moeten laten passeren”, verduidelijkte Bruno. “Andrew Omobamidele is wel opnieuw beschikbaar en kan dus in aanmerking komen.”

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Als de Ier niet start, komt Kaïs Barry mogelijk opnieuw in beeld. De jonge verdediger maakte tegen Cercle zijn competitiedebuut en zou in Zagreb ook zijn eerste Europese minuten kunnen krijgen.

Op het middenveld wordt Thelo Aasgaard aan de aftrap verwacht. De Noor viel in de laatste drie competitiewedstrijden telkens in, maar begon tegen Lyon wel in de basis. Hij vertelde dat zijn overstap naar Anderlecht vlot verliep en dat vooral de speelstijl van paars-wit hem aansprak. “Ik voelde dat ik toe was aan een nieuwe omgeving. Mijn ontwikkeling als voetballer stond voorop, maar ook fysiek heb ik in Engeland veel bijgeleerd”, klonk het. “Zelfs bij Noorwegen kan ik nu mijn mannetje staan tegen Erling Haaland.”

Anderlecht begon zijn Europa League-campagne met een thuisnederlaag tegen Lyon en kan zich dus geen nieuwe misstap veroorloven als het snel terrein wil goedmaken. Bruno verwacht een open wedstrijd. “Dinamo is ook niet ideaal aan de campagne begonnen. Ik verwacht twee ploegen die vol voor de overwinning zullen gaan.”

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