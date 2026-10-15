Voormalig Rode Duivel gaat het opnemen tegen... schaaklegende Garry Kasparov

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Voormalig Rode Duivel gaat het opnemen tegen... schaaklegende Garry Kasparov
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Jan Vertonghen ruilt het voetbalveld binnenkort in voor het schaakbord. De recordinternational van de Rode Duivels neemt het binnen het Belgische initiatief Your Next Move op tegen Garry Kasparov, de voormalige wereldkampioen schaken. De partij is live te volgen via Proximus Showcase.

Jan Vertonghen staat op 21 oktober voor een opvallende uitdaging. De ex-verdediger van de Rode Duivels speelt dan in het KMSKA in Antwerpen tegen Garry Kasparov, een van de grootste schakers aller tijden. Proximus Showcase zendt het evenement live uit.

Vertonghen in simultaanpartij tegen Kasparov

Vertonghen, met 157 interlands nog altijd recordhouder bij de Rode Duivels, is een van de bekende gasten die het schaakbord delen met de voormalige wereldkampioen. Het gaat om een simultaanpartij: Kasparov neemt daarbij verschillende tegenstanders op hetzelfde moment voor zijn rekening.

Naast de voormalige Belgische international schuiven ook jonge Belgische talenten en figuren uit het bedrijfsleven en de politiek aan voor een partij tegen de schaakgrootheid.

Jongste wereldkampioen ooit

Garry Kasparov veroverde op zijn 22e de wereldtitel en werd daarmee de jongste wereldkampioen schaken uit de geschiedenis. De Rus geldt nog steeds als een van de absolute iconen van zijn sport.

De schaakavond maakt deel uit van Your Next Move, een Belgisch initiatief dat schaken dichter bij jongeren wil brengen. De live-uitzending op Proximus Showcase begint op woensdag 21 oktober om 19.30 uur.

Op 5 november volgt ook de exclusieve documentaire Garry Kasparov: Een zet vooruit. Die focust op zijn bezoek aan België en is te bekijken via Proximus Showcase en Pickx+.

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