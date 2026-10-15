Wordt RSC Anderlecht geholpen door een ... Kroatisch virus?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Wordt RSC Anderlecht geholpen door een ... Kroatisch virus?
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht reist donderdag naar Zagreb voor de tweede speeldag van de Europa League. Bij Dinamo Zagreb kampt de selectie vlak voor het duel met ziektegevallen, waardoor coach Mario Kovacevic mogelijk moet schuiven in zijn elftal.

De delegatie van RSC Anderlecht vertrok woensdag in de vooravond richting Zagreb, waar donderdag de tweede speeldag van de Europa League op het programma staat. Bij de Kroatische topclub is de aanloop naar dat duel allerminst ideaal verlopen.

Dinamo-trainer Mario Kovacevic sprak woensdag al met de pers in het Maksimirstadion en bevestigde dat er een virus rondgaat binnen de spelersgroep. Verdediger Scott McKenna en middenvelder Niko Galesic zijn ziek, terwijl ook andere spelers nog zouden kunnen uitvallen. Kovacevic houdt daarom rekening met wijzigingen in zijn selectie.

Geen overtuigende seizoensstart voor Dinamo

De gezondheidsproblemen komen op een moment waarop Dinamo Zagreb sportief nog naar zijn beste vorm zoekt. De Kroaten geraakten op de openingsspeeldag van de Europa League niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Hapoel Beer Sheva.

Ook in de eigen competitie loopt het voorlopig stroever dan verwacht. Na acht wedstrijden staat Dinamo pas derde en het geleverde spel wist de aanhang nog niet te overtuigen. Anderlecht krijgt dus een tegenstander tegenover zich die onder druk staat om een sterke prestatie neer te zetten.

Kovacevic wil informatie over Anderlecht verzamelen

Kovacevic staat open voor advies van Branko Strupar, de voormalige spits van Racing Genk die tegenwoordig als analist voor de Kroatische televisie werkt. "Ik praat met iedereen die mij meer kan vertellen over Anderlecht. Dus ook met Branko", verklaarde de Dinamo-coach volgens Het Nieuwsblad.

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De Kroaat gaf tegelijk aan niet te vrezen voor zijn job. Bij Anderlecht is de situatie rond trainer Vitor Bruno evenmin problematisch, al zal paars-wit wel een betere wedstrijd moeten spelen dan afgelopen weekend tegen Cercle Brugge. Daar trok RSCA pas in de slotminuten aan het langste eind.

Na de Europese opener wil Anderlecht in Zagreb zijn eerste overwinning in de campagne pakken. Een verzwakt of door ziekte gehinderd Dinamo biedt paars-wit mogelijk een kans, al blijft een Europese verplaatsing naar het Maksimirstadion een stevige opdracht.

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