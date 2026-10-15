Wow: stunt van Club Brugge zorgt voor enorm gegroeide kans

Elke speeldag opnieuw kunnen de kansen wisselen in de Champions League. En dat is ook het geval voor Club Brugge, dat uitpakte met een enorme stunt op het veld van Internazionale. Daardoor zijn de kansen voor blauw-zwart opnieuw enorm gestegen om de top-24 te halen.

Club Brugge stond na de eerste wedstrijd in de League Phase nog opnieuw met de voetjes op de grond. Het wilde graag de campagne in de League Phase van de Champions League beginnen met een klinkende overwinning tegen Aston Villa, maar het werd een pijnlijke thuisnederlaag. Daardoor wordt het meteen toch wat lastiger om alsnog de top-24 te gaan halen dit seizoen.

Hier en daar wordt aangenomen dat negen punten genoeg kunnen zijn, maar dat je er toch maar beter tien of elf pakt. En dan had minstens een punt tegen Aston Villa wel handig geweest. De thuismatchen tegen Lens en Bodo/Glimt leken al bijna must wins nu.

Er werden vooraf heel wat simulaties neergezet en in die simulaties ging men er ook van uit dat Club Brugge in eigen huis wel iets zou rapen tegen The Villans. De kansen om de top-24 te halen waren dan ook dramatisch ingezakt.

Volgens FootballMeetsData waren de kansen met liefst 13,8 procent gedaald en zo had Club Brugge plots maar 39,9 procent kans meer om de top-24 te halen. Een maandje later ziet het er alweer héél anders uit voor de Bruggelingen.





Kansen van Club Brugge zijn enorm gestegen

Door hun zege tegen Internazionale zijn ze namelijk de sterkste stijger in de kansenberekeningen van het statistiekenbureau. Hun kansen zijn er maar liefst 28,3 procent op vooruit gegaan. Voor de goede verstaander: de kans dat ze het gaan halen is zo dus 68,2 procent.

De zestiende plaats in het klassement na twee speeldagen vasthouden? Dat wordt niet evident. Maar bij de top-24 raken, dat lijkt nu wel al iets zekerder. Tegen Lens kunnen ze op speeldag 3 een enorme zaak in de goede richting doen.