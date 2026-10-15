Yann Sommer deelde triest nieuws: "Beslissing in onderling overleg genomen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Yann Sommer deelde triest nieuws: "Beslissing in onderling overleg genomen"
Foto: © photonews
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Yann Sommer heeft enkele bewogen dagen achter de rug. De Zwitserse doelman keerde met Club Brugge terug naar San Siro en speelde een belangrijke rol in de overwinning tegen Inter in de Champions League. Een dag later volgde onverwacht persoonlijk nieuws: Sommer en zijn vrouw Alina gaan uit elkaar na tien jaar samen en zeven jaar huwelijk.

Sommer maakt breuk bekend via Instagram

Sommer maakte de beslissing woensdag bekend met een bericht op Instagram, dat hij zowel in het Duits als in het Engels deelde. De doelman benadrukte meteen dat het om een gezamenlijke keuze gaat.

“Na zeven jaar huwelijk hebben Alina en ik aan het begin van dit jaar beslist om elk onze eigen weg te gaan”, liet Sommer weten. “We hebben die beslissing genomen na grondig overleg en in onderling akkoord. We kijken met respect en dankbaarheid terug op de tijd die we samen hebben doorgebracht.”

Het nieuws kwam voor de buitenwereld onverwacht. Sommer en Alina waren tien jaar samen en trouwden zeven jaar geleden. Samen hebben ze twee dochters: Mila, geboren in 2019, en Nayla, die twee jaar later ter wereld kwam.

Twee dochters blijven de absolute prioriteit

In zijn verklaring maakte Sommer duidelijk dat het welzijn van zijn kinderen vooropstaat. De doelman wil de breuk zo discreet mogelijk verwerken en vraagt om respect voor de privacy van zijn gezin.

“Onze twee dochters zullen ons voor altijd met elkaar verbinden. Hun geluk en welzijn blijven onze absolute prioriteit”, schreef hij.

Sommer liet bovendien verstaan dat hij geen verdere interviews zal geven of bijkomende verklaringen zal afleggen over de privésituatie. Hij vraagt begrip voor de beslissing en wil verdere vragen over de scheiding vermijden.

De aankondiging volgt kort na een opvallende sportieve avond voor de Zwitser. Bij zijn terugkeer naar San Siro hielp hij Club Brugge aan een Champions League-zege tegen zijn voormalige club Inter, met verschillende belangrijke reddingen. Nu staat de doelman ook naast het veld voor een ingrijpende verandering in zijn persoonlijke leven.

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