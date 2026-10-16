Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

Club Brugge heeft voor een Europese stunt gezorgd door Inter Milaan met 3-4 te kloppen. Trainer Ivan Leko sprak na afloop vol trots over zijn ploeg, doelman Yann Sommer en hattrickheld Nicolo Tresoldi en ook de punten in de kranten waren ongezien. Maar Ivan Leko zelf verdient eigenlijk alle lof.

"Hoe ik me voel? Heel gelukkig, ontzettend trots en dankbaar dat ik een van de mooiste momenten uit mijn carrière als trainer mag beleven", vertelde Ivan Leko achteraf met de glimlach. Om vervolgens een duidelijk analyse te maken: "Inter was voorbereid op onze pressing. Ze waren agressiever dan we van hen gewoon zijn in de Serie A."

"We hebben niet zo veel gedomineerd als we wilden, maar dat is ook de verdienste van Inter. Hier winnen is iets bijzonders. Deze match past in wat de club al enkele jaren op Europees niveau laat zien. Het is ook heel mooi voor het Belgische voetbal."

Hein Vanhaezebrouck geeft Ivan Leko tien op tien

En wat denken de analisten daar dan van? Hein Vanhaezebrouck was in Het Nieuwsblad alvast heel duidelijk: "Tresoldi is de matchwinnaar en kreeg een tien op tien in de kranten, dat klopt. Maar zijn strafschop is het moeilijkste doelpunt dat hij maakte."

Voor de analist is het dan ook duidelijk: Ivan Leko verdient de tien op tien. Dat is het punt waar hij naartoe wilde gaan. En hij heeft daar ook een zeer heldere uitleg voor: “Er kwam na die matige eerste match tegen Aston Villa veel commentaar. Analisten die zeiden: “Hij moet voorzichtiger gaan spelen en hij moet een laag of een midden blok zetten.” Ik ben superblij dat hij dat niet gedaan heeft en daarom geef ik hem ook een 10 op 10. Dat houdt risico’s in."

Ook Frank Raes is vol lof voor Ivan Leko van Club Brugge

Belgische ploegen hebben het volgens Vanhaezebrouck lang anders gedaan in de Champions League. En succes was toen eerder met geluk dan met lef. "Maar sedert Leko nu in de Champions League actief is, is dat met durf. Dat gaat al een keer verkeerd ook, maar dat is mooi."



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Een gevoel dat ook leefde bij Frank Raes in Sjotcast: "Het had evengoed anders kunnen kantelen, dat klopt. Maar de manier waarop ze het doen met druk zetten en man op man spelen. Ze hebben al het deksel op de neus gekregen, maar ze blijven het doen. Dat is sterk van Leko. Het bezetene in hem straalt ook af op de groep."