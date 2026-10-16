Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zure verlies in Zagreb

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zure verlies in Zagreb
Foto: © photonews

Anderlecht kreeg in Zagreb een bijzonder zure nederlaag te verwerken. Paars-wit had voldoende kansen om Dinamo Zagreb te verslaan, maar botste op een uitstekende doelman en slikte in de laatste minuut van de toegevoegde tijd alsnog een penalty. Toch wilde trainer Vitor Bruno zijn spelers na de 1-0-nederlaag niet afvallen. Integendeel: hij zag voldoende positieve elementen om met vertrouwen naar de volgende opdrachten toe te werken.

“Normaal ben ik na een nederlaag kwaad omdat er altijd wel iets is dat me stoort, maar vandaag voelde dat anders”, vertelde de Portugese coach. “Het blijft natuurlijk een harde klap, want we verdienden het niet om hier te verliezen. We hebben vier of vijf grote kansen gehad om zelf te scoren, maar hebben die niet benut.”

Bruno wees ook op het contrast met de vorige wedstrijd, waarin Anderlecht tegen Cercle Brugge zelf nog in de slotfase het verschil had gemaakt. “Vorige week waren wij degenen die in de blessuretijd wonnen. Nu krijgen we op datzelfde moment een klap te verwerken. Dat is voetbal, hoe pijnlijk het ook is.”

De trainer besefte dat zijn ploeg in de slotfase voorzichtiger had kunnen spelen. Toch wilde hij zijn spelers niet verwijten dat ze bleven proberen om de overwinning af te dwingen. “We hadden op het einde misschien wat meer controle kunnen inbouwen en minder risico kunnen nemen. Maar ik wil niet dat mijn ploeg haar aanvallende ingesteldheid verliest. We bleven zoeken naar de overwinning en die mentaliteit wil ik net behouden.”

Bruno ziet aanknopingspunten bij verschillende spelers

De coach wilde de analyse niet beperken tot de uitslag. In Zagreb kregen ook spelers die de voorbije weken minder vaak aan de aftrap stonden hun kans. Bruno was tevreden over wat een aantal van hen liet zien en vond dat verschillende wisselspelers hun kans hadden gegrepen.

“Stroeykens heeft zich laten zien en ook Reabciuk heeft getoond wat hij in zijn mars heeft”, klonk het. “Daarnaast waren er goede dingen van Aasgaard en Degreef. Ik kijk niet alleen naar het resultaat, maar ook naar de manier waarop we gespeeld hebben en naar wat we uit deze wedstrijd kunnen meenemen.”

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Kaïs Barry beleefde een moeilijkere avond als rechtsback. De jonge verdediger is van nature een centrale verdediger en moest zich aanpassen aan een rol waarin andere kwaliteiten worden gevraagd. Bruno wilde hem daar echter niet te hard op afrekenen.

“Als centrale verdediger is Barry gewend om agressief het duel aan te gaan en zijn fysieke kracht te gebruiken. Op de flank moet je soms andere keuzes maken. Je moet situaties vroeger inschatten, beter anticiperen en niet altijd meteen in het duel willen gaan”, legde de coach uit. “Na de rust zag ik daarin verbetering. Hij kreeg meer controle en leerde uit de situaties die zich voordeden.”

Voor Bruno hoort dat bij het proces waarin jonge spelers groeien. Hij ziet bovendien dat de groep breder wordt en dat steeds meer spelers klaarstaan om een grotere verantwoordelijkheid op te nemen. Net in moeilijke momenten wil hij ontdekken wie opstaat en karakter toont.

Eerst Beerschot, daarna moet Anderlecht Europees reageren

Veel tijd om de nederlaag te verwerken heeft Anderlecht niet. Zondag wacht de bekerwedstrijd tegen Beerschot, een lastige verplaatsing waarbij paars-wit zich geen misstap kan veroorloven. Bruno wil dat zijn spelers de Europese ontgoocheling snel achter zich laten.

“De zon komt morgen opnieuw op. We moeten ons nu volledig concentreren op Beerschot”, benadrukte hij. “Dat wordt een moeilijke wedstrijd in een vijandig stadion. We moeten ons daarop voorbereiden en mogen onze aandacht niet verliezen door wat er in Zagreb is gebeurd.”

Daarna volgt de Europese opdracht tegen Jagiellonia Bialystok. Na nul punten uit de eerste twee wedstrijden moet Anderlecht dringend resultaten boeken om uitzicht te houden op de play-offs van de Europa League. Bruno weigert dat doel al op te geven.

“Ik wil nog altijd dat we de play-offs bereiken. We hebben nog zes wedstrijden om dat voor elkaar te krijgen”, stelde hij. “Op dit soort momenten zie je ook welke spelers je echt in huis hebt. Wie neemt verantwoordelijkheid? Wie toont karakter wanneer het moeilijk gaat? Ik zie steeds meer jongens die klaar zijn voor het grote werk.”

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