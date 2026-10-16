Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 16 reacties
Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren
Foto: © photonews

Anderlecht droop donderdagavond met een bijzonder zuur gevoel af na de 1-0-nederlaag bij Dinamo Zagreb. Paars-wit leek op weg naar een verdiend punt, maar kreeg in de slotseconden na een tussenkomst van de VAR een strafschop tegen voor handspel van Oleg Reabciuk. De spelers konden moeilijk begrijpen hoe de Moldavische verdediger dat anders had moeten aanpakken.

Léo Pétrot verwoordde de frustratie na afloop. Anderlecht had in Zagreb een degelijke wedstrijd gespeeld en wilde eindelijk punten pakken in Europa, maar bleef opnieuw met lege handen achter. “We zijn uiteraard heel ontgoocheld. We waren hierheen gekomen om de drie punten mee naar huis te nemen en hebben er alles aan gedaan om dat te bereiken”, vertelde de verdediger.

Voor paars-wit komt de nederlaag bijzonder hard aan. Na de verliespartij tegen Lyon staat de teller op nul punten uit twee Europese wedstrijden. “We hebben een goede match gespeeld, maar uiteindelijk ontbreekt het resultaat. Nul op zes na onze prestaties tegen Lyon en in Zagreb doet pijn. Zeker als je in de laatste seconde nog een doelpunt incasseert.”

"Hoe had Reabciuk zijn armen achter zijn rug moeten houden?"

De strafschopfase met Reabciuk beheerste uiteraard de gesprekken na de wedstrijd. De verdediger probeerde in een sliding de bal te spelen, maar raakte die met zijn arm. Na een VAR-interventie ging de bal op de stip, waarna Dinamo Zagreb het vonnis velde.

Pétrot wilde zijn ploegmaat niets verwijten. “Hoe zouden we Oleg iets kwalijk kunnen nemen? Je kan zijn armen er toch niet afknippen! Het is verschrikkelijk frustrerend.”

Ook Andrew Omobamidele zette vraagtekens bij de beslissing. “Het is sowieso een controversiële beslissing. Iedereen zal er een andere mening over hebben. Bij dat soort handsballen heeft iedereen tegenwoordig zijn eigen visie. Het is moeilijk.”

Lees ook... Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zuur verlies in Zagreb

De Ierse verdediger wees vooral op de beweging van Reabciuk. “Het is bijna onmogelijk om in zo'n sliding te vermijden dat je de bal met de hand raakt. Hoe had Oleg zijn armen in dit geval achter zijn rug moeten houden? Die vraag stellen, is ze beantwoorden.”

Anderlecht wil tegen Beerschot resultaat én goed voetbal

De frustratie mag echter niet blijven hangen. Zondag wacht in de beker een nieuwe opdracht tegen Beerschot, de leider van de Challenger Pro League. Pétrot wil daar niet alleen de kwalificatie afdwingen, maar ook een sterke prestatie neerzetten.

“We willen zondag de kwalificatie met goed voetbal behalen”, klonk het. Volgens de Fransman groeit de homogeniteit binnen de spelersgroep en grijpen ook de jongens die kansen krijgen hun moment.

16 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Dinamo Zagreb
Oleg Reabciuk

Meer nieuws

Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zuur verlies in Zagreb

Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zuur verlies in Zagreb

07:30
2
Mats Rits doet verhaal over verbanning bij Anderlecht: “Bij eender welk bedrijf krijg je dat niet uitgelegd”

Mats Rits doet verhaal over verbanning bij Anderlecht: “Bij eender welk bedrijf krijg je dat niet uitgelegd”

09:30
Horroreinde voor Anderlecht: penalty in slotseconden maakt avond compleet zuur

Horroreinde voor Anderlecht: penalty in slotseconden maakt avond compleet zuur

22:58
Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

13:00
LIVE BEKERVOETBAL: Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Dender

LIVE BEKERVOETBAL: Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Dender

12:30
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

12:30
Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

11:30
Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

12:00
3
Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

10:00
3
Rik De Mil ziet nieuwe Gentse troef opstaan: “Hij is een lefgozer”

Rik De Mil ziet nieuwe Gentse troef opstaan: “Hij is een lefgozer”

10:30
Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden

Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden

08:00
8
Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

08:59
Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’

Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’

08:30
Manchester United grijpt in na uithaal Lisandro Martínez: verdediger komt met opvallende boodschap

Manchester United grijpt in na uithaal Lisandro Martínez: verdediger komt met opvallende boodschap

07:00
David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

22:30
De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord

De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord

23:08
1
Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

22:00
Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

22:16
Geweldig nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Geweldig nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

21:30
Michel-Ange Balikwisha heeft opvallend transferplan: KAA Gent kan miljoenen verdienen

Michel-Ange Balikwisha heeft opvallend transferplan: KAA Gent kan miljoenen verdienen

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 1-1 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta

Nieuwste reacties

GeWe GeWe over Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt BarkieBoss BarkieBoss over Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi Borak Borak over Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren BarkieBoss BarkieBoss over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden André Coenen André Coenen over Dinamo Zagreb - Anderlecht: 1-0 Impala Impala over Antwerp speelt mogelijk sleutelrol in juridische strijd die voetbal duurder kan maken BarkieBoss BarkieBoss over De Bruyne ergert zijn coach (en Italiaanse media) met attitude die we bij Rode Duivels ook al zagen Sv1978 Sv1978 over Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zure verlies in Zagreb Freddy Nektapijt Freddy Nektapijt over Club Brugge kan dromen van absolute jackpot voor Tresoldi Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved