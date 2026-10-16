Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

Anderlecht droop donderdagavond met een bijzonder zuur gevoel af na de 1-0-nederlaag bij Dinamo Zagreb. Paars-wit leek op weg naar een verdiend punt, maar kreeg in de slotseconden na een tussenkomst van de VAR een strafschop tegen voor handspel van Oleg Reabciuk. De spelers konden moeilijk begrijpen hoe de Moldavische verdediger dat anders had moeten aanpakken.

Léo Pétrot verwoordde de frustratie na afloop. Anderlecht had in Zagreb een degelijke wedstrijd gespeeld en wilde eindelijk punten pakken in Europa, maar bleef opnieuw met lege handen achter. “We zijn uiteraard heel ontgoocheld. We waren hierheen gekomen om de drie punten mee naar huis te nemen en hebben er alles aan gedaan om dat te bereiken”, vertelde de verdediger.

Voor paars-wit komt de nederlaag bijzonder hard aan. Na de verliespartij tegen Lyon staat de teller op nul punten uit twee Europese wedstrijden. “We hebben een goede match gespeeld, maar uiteindelijk ontbreekt het resultaat. Nul op zes na onze prestaties tegen Lyon en in Zagreb doet pijn. Zeker als je in de laatste seconde nog een doelpunt incasseert.”

"Hoe had Reabciuk zijn armen achter zijn rug moeten houden?"

De strafschopfase met Reabciuk beheerste uiteraard de gesprekken na de wedstrijd. De verdediger probeerde in een sliding de bal te spelen, maar raakte die met zijn arm. Na een VAR-interventie ging de bal op de stip, waarna Dinamo Zagreb het vonnis velde.

Pétrot wilde zijn ploegmaat niets verwijten. “Hoe zouden we Oleg iets kwalijk kunnen nemen? Je kan zijn armen er toch niet afknippen! Het is verschrikkelijk frustrerend.”

Ook Andrew Omobamidele zette vraagtekens bij de beslissing. “Het is sowieso een controversiële beslissing. Iedereen zal er een andere mening over hebben. Bij dat soort handsballen heeft iedereen tegenwoordig zijn eigen visie. Het is moeilijk.”



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De Ierse verdediger wees vooral op de beweging van Reabciuk. “Het is bijna onmogelijk om in zo'n sliding te vermijden dat je de bal met de hand raakt. Hoe had Oleg zijn armen in dit geval achter zijn rug moeten houden? Die vraag stellen, is ze beantwoorden.”

Anderlecht wil tegen Beerschot resultaat én goed voetbal

De frustratie mag echter niet blijven hangen. Zondag wacht in de beker een nieuwe opdracht tegen Beerschot, de leider van de Challenger Pro League. Pétrot wil daar niet alleen de kwalificatie afdwingen, maar ook een sterke prestatie neerzetten.

“We willen zondag de kwalificatie met goed voetbal behalen”, klonk het. Volgens de Fransman groeit de homogeniteit binnen de spelersgroep en grijpen ook de jongens die kansen krijgen hun moment.