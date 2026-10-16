Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

Wat een mooie Europese voetbalavond had moeten worden, draaide in Split uit op een opeenstapeling van geweld, haat en provocaties. De harde kern van Hajduk Split, bekend als Torcida, trok met een doodskist waarop de naam Ajax stond door de Kroatische stad en scandeerde antisemitische en nazistische leuzen. Nederlandse supporters werden eerder al aangevallen en de politie moest meermaals ingrijpen. Het voetbal werd bijzaak.

Ajax had zijn supporters eind september al gewaarschuwd voor de verplaatsing naar Kroatië. De aanhang van Hajduk heeft een reputatie van harde confrontaties, waardoor de Amsterdammers werd aangeraden geen herkenbare clubkledij te dragen en bepaalde delen van de stad te vermijden.

Die waarschuwing bleek niet overdreven. Volgens Nederlandse media meldden Ajax-supporters dat ze door groepen in het zwart geklede mannen waren belaagd. Dinsdag werden bovendien achttien Ajax-fans opgepakt nadat de Kroatische politie bij hen naar verluidt wapens had aangetroffen. De precieze omstandigheden van die arrestaties werden niet volledig duidelijk.

Bijna zestig arrestaties en een doodskist met Ajax erop

Ook de nacht voor de wedstrijd verliep bijzonder onrustig. In het centrum van Split dreigde een confrontatie tussen supporters van beide clubs. Volgens Kroatische media werden daarbij 57 mensen aangehouden. De politie moest met versterkte aanwezigheid voorkomen dat de situatie volledig uit de hand liep.

Donderdag trok Torcida vervolgens in een grote mars richting het Poljudstadion. Een auto met een doodskist waarop ‘Ajax’ stond, voerde de stoet aan. De kist werd later door supporters vernield.

Maar vooral de spreekkoren zorgden voor internationale verontwaardiging. Op beelden waren onder meer antisemitische verwijzingen naar Joden, Auschwitz en Adolf Hitler te horen. De leuzen gingen veel verder dan rivaliteit tussen twee voetbalclubs en verwezen openlijk naar nazisme en de Holocaust.

Kroatische regering veroordeelt spreekkoren

De Kroatische politie bevestigde dat een strafrechtelijk onderzoek loopt om de betrokkenen te identificeren en te vervolgen. Ook de Kroatische regering veroordeelde de uitingen krachtig. Het gedrag werd omschreven als een ontkenning van de sportieve en democratische waarden die het moderne Kroatië uitdraagt.

Zelfs tijdens de wedstrijd bleef de onrust aanhouden. Hajduk won met 2-1, maar het duel moest in de tweede helft tijdelijk worden stilgelegd nadat vuurwerk voor een dicht rookgordijn boven het veld had gezorgd. De Amsterdammers konden na de doelpunten van Abdoulie Sanyang en Marin Šotiček, met Davy Klaassen tussendoor als gelijkmaker, geen punt meer redden.

De nederlaag zal voor Ajax sportief pijn doen, maar de beelden uit Split zullen vooral om een andere reden blijven hangen. De vraag is nu welke gevolgen het politieonderzoek en mogelijk ook een disciplinaire procedure bij de UEFA zullen hebben.

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