'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

Leandro Trossard voetbalt sinds deze zomer voor de Turkse topclub Besiktas. Onze landgenoot nam afscheid van Arsenal met een Premier League-titel en hoopt zijn prijzenkast nu aan te vullen met wat trofeeën uit Turkije. Krijgt hij binnenkort de hulp en misschien wel de concurrentie van een oude bekende? Het zou zomaar kunnen.

Trossard voetbalde in totaal 3,5 jaar voor de Gunners. Na 174 duels, 36 goals en 34 assists trok hij de deur achter zich dicht en stapte hij in een nieuw avontuur. Bestemming: Besiktas. De Turkse topclub legde in totaal 18 miljoen euro neer voor de Belgische WK-uitblinker. Arsenal recupereerde zo een groot deel van de 24 miljoen euro die het in 2023 betaald had aan Brighton. 

De start van Trossard in Istanbul werd getekend door blessures. Onze landgenoot sukkelde met onder meer een letsel in het hielbeen, wat hem de interlands Italië en Frankrijk (thuis) kostte. Tegen Turkije en in Frankrijk speelde hij wel, terwijl hij ondertussen ook al opnieuw in actie kwam voor Besiktas. Hij zit zo aan 9 optredens voor de Turken. Daarin scoorde hij 1 keer en gaf hij 1 assist.

Talbi naar Besiktas?

Besiktas rekent volop op Trossard en lijkt tevreden over onze landgenoot. Toch wil het in de winter de flanken versterken. Dat schrijft transferexpert Ekrem Konur. Een van de opties die de club naar verluidt bekijkt, is Chemsdine Talbi. Het Turkse bestuur zou zijn naam opnieuw op haar lijstje gezet hebben, nadat de speler eerder al in verband gebracht was met Besiktas, onder meer door Sacha Tavolieri. Die liet toen ook Galatasaray en het Saoedische Al-Ittihad vallen als mogelijke bestemmingen.

De 21-jarige Talbi bleef echter aan boord bij Sunderland, waar hij sinds de zomer van vorig jaar onder contract staat. The Black Cats haalden hem destijds voor 20 miljoen euro weg bij Club Brugge. Het was in Brugge dat hij een groot deel van zijn jeugdopleiding doorliep en ook helemaal doorbrak. Talbi nam afscheid met 53 optredens voor blauw-zwart, waarin hij goed was voor 7 goals en 5 assists. In zijn Brugse prijzenkast staan één titel en één beker.

Talbi beleeft een moeilijk tweede seizoen bij Sunderland

Talbi kwam bij Sunderland geregeld aan spelen toe in zijn eerste seizoen. In de Premier League kwam hij 28 keer in actie, waarvan 16 keer in de basis. Met 4 goals en 2 assists liet hij zich gelden. Dit seizoen heeft hij het moeilijker en Sunderland-coach Régis Le Bris veel minder op de Marokkaanse international. Talbi mocht één keer invallen in de Premier League en één keer spelen in de League Cup. Hij maakte daarin wel meteen de beslissende goal tegen Hull City. Toch verliest hij momenteel de concurrentiestrijd op de flank. 

Ook Besiktas heeft dat gezien. Mogelijk heeft de hernieuwde interesse van De Zwarte Adelaars daarmee te maken. De komende periode kan cruciaal zijn in het dossier. Als Talbi buiten beeld blijft, zou dat Besiktas weleens kunnen aanzetten tot actie. Ook Sporx meldt de interesse in Talbi. Volgens de Turkse bron zou de winger rond de 20 miljoen euro moeten kosten, waardoor Besiktas aan een uitleenbeurt denkt in plaats van een definitieve transfer. Talbi heeft nog een contract tot midden 2030 bij Sunderland.

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Sunderland
Besiktas
Chemsdine Talbi
Leandro Trossard

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