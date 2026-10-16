Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

SK Beveren wil er ook in de Beker van België staan. Toch zal het dit weekend met een stevig vertimmerd elftal aan de aftrap komen tegen Habay-la-Neuve op vrijdagavond. Dat is ook voor een groot deel noodgedwongen, zo klinkt het.

Na twee nederlagen in de competitie hoopt SK Beveren opnieuw vertrouwen te tanken in de Beker van België tegen derdeklasser Habay-la-Neuve. Er is werk aan de winkel na de 0 op 6 in de competitie en dan komt de Croky Cup wel gelegen.

Al moet T1 Tim Bakens noodgedwongen wisselen door blessures. Naast Laurent Jans ontbreken nu ook Yoni Gomis, Johannes Schenk en Chris Lokesa in de selectie. “We zijn aan onze stand verplicht om te winnen”, aldus de Nederlandse trainer in Het Nieuwsblad.

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Een mooi bekerparcours is een extra doel dit seizoen voor Beveren, dat verder in de competitie gewoon een rustig seizoen wil. Kwalificatie is ook met heel wat andere spelers gewoonweg simpelweg het doel voor de Wase Leeuwen.

Wase Leeuwen hebben maar één doel

Al is het maar om de Europese droom op de Freethiel nog minstens eventjes warm te houden. "We zijn het aan onze stand verplicht om te winnen. Kwalificatie is het enige wat telt, daar moeten we niet flauw over doen. Het is financieel interessant voor de club."

"En het is de kortste weg naar Europa. Of dat echt een doel is? Neen, maar we gaan het ook niet laten liggen. Onze ambitie is om ver door te stoten", laat Bakens er geen twijfel over bestaan. Hoe dat zal moeten gebeuren? Dat is nog minder duidelijk.





Bijzondere tegenstander voor Beveren

Tegen een amateurploeg spelen is bovendien niet altijd even makkelijk, temeer er ook minder geweten is over de tegenstander vaak. En er moet dus ook noodgedwongen geroteerd worden, wat het niet makkelijker maakt.

“Habay La Neuve? Ik had er nog nooit van gehoord en ik was lang niet de enige”, vertelt Bakens aan de vooravond van de match. “We hebben flink wat huiswerk moeten doen. Onze videoanalist, Johan Verhelst, heeft beeldmateriaal kunnen bemachtigen, zodat we toch een vijftal matchen hebben kunnen bekijken."