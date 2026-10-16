Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout
Foto: © photonews

KAA Gent blijft uitstekend presteren. De Buffalo's zetten donderdag in Europa Aarhus opzij met 1-0. Ibrahima Cissé mocht in de basis starten door de blessure van Josué Vergara. De Senegalees scoorde niet, maar ging ongewild wel viraal op sociale media.

Goore scoort, maar Cissé gaat viraal

Goore bezorgde de Buffalo's de zege tegen de Deense bezoekers, maar het was Cissé die voor de wedstrijd op sociale media de show stal. Gent gebruikte om zijn opstelling bekend te maken op Instagram een foto van de jonge spits in een jas van River Woods, de kledingsponsor van de Oost-Vlamingen.

Enkele aandachtige fans hadden echter gezien dat op het kledingstuk het jaartal "1891" stond. Dat is toevallig het jaar waarin Club Brugge, de aartsrivaal van Gent, opgericht werd.

Waarom draagt een Gent-speler een jas van Club Brugge?

De fans van Club Brugge begrepen niet wat ze zagen. "Waarom draagt een Gent-speler een jas van Club Brugge", klonk het op X-account FC Bruges Army. "Die lag er nog van Leko" en "zijn afragertjes van Rik", reageerden twee anderen met een kwinkslag.

Een pijnlijke fout van River Woods?

Een andere fan lijkt te weten waar het misging. Het gaat waarschijnlijk om een (pijnlijke) fout van River Woods. Het merk is sponsor van zowel KAA Gent als Club Brugge en lijkt zich van jas te hebben vergist.

Waarom heeft een speler van Gent een Club Brugge vest aan 😂 https://t.co/xXLcYRkydF

— ⭐️ 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 ⭐️ (@FcBrugesArmy) October 15, 2026

😂😂😂 https://t.co/tXM36YNyqh

— ⭐️ 𝙁𝘾. 𝘽𝙧𝙪𝙜𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙢𝙮 ⭐️ (@FcBrugesArmy) October 15, 2026
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