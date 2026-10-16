"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

Filip Joos zag Union donderdag als commentator een punt pakken tegen Real Sociedad. Of liever twee punten verliezen. De Brusselaars kwamen sterk voor de dag, maar moesten een achterstand ongedaan maken. In de absolute slotfase kwamen de Basken nog akelig dicht bij de winnende treffer, maar Massiré Sylla (21) bracht redding. De Senegalese verdediger speelde opnieuw een dijk van een wedstrijd.

Union stak zichzelf in de problemen tegen Real Sociedad. Koffi speelde Van De Perre slecht aan, waarna die de bal verkeerd raakte. Turrientes profiteerde en zette de bezoekers tegen de gang van het spel in op 0-1.

Union liet de kopjes niet hangen en ging onder impuls van de thuisaanhang op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er ook in de 88e minuut. Keita was attent aan de tweede paal en tikte binnen. Het Dudenpark slaakte een collectieve zicht van opluchting, maar die zou even later nog luider klinken.

Sylla redt een punt op de lijn

Koffi ging aan het grabbelen bij een terugspeelbal, waarna de bal over de lijn leek te gaan rollen. Sylla zette tussen twee bezoekers echter de turbo aan en gleed de bal spectaculair weg. Een redding op de lijn die Union een punt oplevert door een speler die naar eigen zeggen altijd alles geeft.

"Normaal zit die bal binnen, zo simpel is het. Maar wat Sylla deed, was echt waanzin", vertelt Filip Joos bij Sporza Daily. Volgens Joos speelde Sylla uitstekend en zat Sociedad-spits Mikel Oyarzabal in zijn broekzak.

Sylla is in alles beter dan Burgess

Bij Union is Sylla de vervanger van de naar Gent vertrokken Christian Burgess. Volgens Joos is de Segenalees in zowat alles beter. "Behalve dan op vlak van extravagante persoonlijkheid. Al heeft Sylla ook wel persoonlijkheid", klinkt het.



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Burgess was heel belangrijk voor Union en heeft nu dezelfde status bij Gent. "Maar ik zie Sylla gewoon echt als de next big thing", zegt Joos, die de Union-speler samen met Brandon Mechele is hij de beste verdediger van de Jupiler Pro League vindt. Door zijn talent ziet hij Sylla dan ook ooit in de Premier League voetballen.