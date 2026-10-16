'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'
Foto: © photonews

Romelu Lukaku vindt voorlopig zijn draai niet bij Fenerbahçe. Onze landgenoot aast nog steeds op zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe werkgever, waardoor de druk steeds meer toeneemt. De Turkse topclub zou onze landgenoot nu een ultimatum opleggen. De tijd lijkt te dringen.

Lukaku werd afgelopen zomer met grote trom binnengehaald in Istanbul. De topschutter van de Rode Duivels moest de nieuwe vaste spits worden, maar heeft zijn draai nog niet gevonden en deelt in de malaise. Het draait niet bij Fenerbahçe, ondanks de vele sterren die de rangen kwamen versterken.

Lukaku kon de verwachtingen nog niet inlossen

De komst van Lukaku ging gepaard met grote verwachtingen en daardoor is hij in de huidige situatie een gemakkelijk doelwit. De problemen van onze landgenoot zijn terug te brengen tot vorig seizoen, toen hij door blessures amper aan spelen toekwam.

Lukaku kreeg dit seizoen laat duidelijkheid over zijn toekomst en kon daardoor geen goede voorbereiding afwerken. Dat laat duidelijke sporen na, maar bij een topclub als Fenerbahçe krijg je amper tijd en wordt er verwacht dat je meteen presteert. Zeker als je Lukaku heet.

Fenerbahçe geeft Lukaku nog één kans

Dat lijkt de top van Fenerbahçe nu ook aan te geven. Volgens transferexpert Ekrem Konur wordt de druk op Lukaku opgevoerd. De Belgische international krijgt na de interlandbreak nog één laatste kans. Als hij daarbij geen indruk maakt, zal Fenerbahçe de optie voor een extra jaar in het contract van Lukaku niet lichten. De beslissing in het dossier is volgens Konur volledig afhankelijk van de prestaties van Lukaku.

Fenerbahçe kreeg eerder deze week een 6-0-pandoering van Aston Villa in de Champions League. De Turken verlieten het veld met het schaamrood op de wangen na een wedstrijd die de zaken extra op scherp heeft gezet. Lukaku mocht invallen toen het al 4-0 stond voor de thuisploeg. Het waren opnieuw ondankbare omstandigheden, maar daar lijkt het Fenerbahçe-bestuur dus géén rekening mee te houden. Zaterdag speelt Fener thuis tegen Alanyaspor. Hét moment voor Lukaku om de voeten te laten spreken.

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