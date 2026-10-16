KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

We zijn twee speeldagen ver in de Champions League en de Europa League. Ook in de Conference League - waar er maar zes speeldagen zijn - zijn we er ondertussen aan begonnen. STVV en KAA Gent wonnen meteen. Wat wil dat zeggen met oog op wat nog gaat komen in de Europese competities? Het laatste woord is er nog niet over gezegd in ieder geval.

KAA Gent haalde het met een laat doelpunt van Goore tegen het Deense Aarhus, STVV won in eigen huis van Iberia met onder meer een wereldgoal. Beide ploegen begonnen zo aan hun campagne met een knappe overwinning.

Een overwinning die ook wel in de sterren geschreven stond vooraf. Beide ploegen moesten eigenlijk zelfs winnen om hun ambities waar te gaan maken. Bij KAA Gent zou dat richting top-8 moeten leiden, bij STVV richting top-24.

KAA Gent mag mikken op top-8, ook STVV doet het goed

De Kanaries krijgen nog onder meer AFC Ajax Amsterdam voor de kiezen, terwijl de Buffalo's naar Braga trekken volgende week. En dus is het goed dat ze met drie punten aan hun campagne zijn begonnen. Die lijken van belang te gaan worden.

Volgens de statistieken van Football Meets Data is KAA Gent voorlopig op weg naar een zesde plaats in de eindafrekening, terwijl STVV op weg zou zijn naar een zestiende plaats. Dat zouden heel mooie eindklasseringen zijn in de League Phase van deze Conference League.



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Iets om week in, week uit in de gaten te houden

De Buffalo's zouden volgens de statistieken en simulaties uitkomen op gemiddeld 11,6 punten, terwijl STVV een prognose van 9,6 punten heeft op dit moment. Qua percentages staat Gent nu al op 95,3 procent kans voor de top-24.

Naar de top-8 toe is het voorlopig een dubbeltje op z'n kant. Ze staan weliswaar op een zesde plaats volgens de prognoses, maar de kans is an sich wel maar 48 procent dat ze erbij zullen zijn. Voor STVV is de kans op top-24 dan weer 84,4 procent op dit moment.