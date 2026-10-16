KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd
Foto: © photonews

KV Mechelen heeft van de interlandbreak gebruikgemaakt om een oefenwedstrijd te spelen tegen Karpaty Lviv. Het duel vond Achter de Kazerne plaats en leverde een 2-3-overwinning op voor de bezoekers. Ondertussen is duidelijk wat de opbrengst is van het topduel.

De galamatch tussen KV Mechelen en FC Karpaty Lviv heeft uiteindelijk 56.025 euro opgebracht. Meer dan 4.000 toeschouwers zakten af naar Achter de Kazerne, waar supporters van beide ploegen er samen een voetbalfeest van maakten. Ook bedrijven, de gasten op de diners en de bieders op de veiling van de matchtruitjes droegen hun steentje bij. De volledige opbrengst gaat naar het centrum in Lviv dat oorlogsveteranen begeleidt bij hun herstel en hun terugkeer in de samenleving. De galamatch was een samenwerking tussen de Foundation Mechelen, KV Mechelen en de stad Mechelen.

“Een vriendenmatch speel je normaal voor enkele tientallen supporters, hoogstens een tweehonderdtal,” zegt Piet den Boer van de Foundation Mechelen in een persbericht gedeeld door Malinwa. “Tijdens deze galawedstrijd zaten er twintig keer zoveel mensen in het stadion. Heel wat bedrijven toonden hun hart en kochten reclameminuten op de ledborden." 

Oorlogsveteranen een plaats geven

"De diners waren met meer dan 300 gasten volledig uitverkocht en de veiling van de matchtruitjes bracht nog eens enkele duizenden euro’s op. In totaal haalden we 56.025 euro op. Dat hadden we nooit verwacht. Dit lukt alleen met ijzersterke partners en een straf team dat zich belangeloos heeft ingezet voor dit prachtige doel. One cause, two cities, one match: dat hebben de Mechelaars echt waargemaakt.”

Het centrum maakt deel uit van het UNBROKEN-netwerk. Therapeuten, psychiaters en sociaal werkers begeleiden er oorlogsveteranen en andere mensen die gevangenschap en marteling hebben overleefd, bij hun herstel en hun terugkeer in de samenleving.

Wedstrijd voor de vrede

Al voor de aftrap stond Achter de Kazerne helemaal in het teken van Lviv. Drie Oekraïense operazangeressen zongen het Oekraïense volkslied, Garry Hagger de Brabançonne. Na een gezamenlijke You’ll Never Walk Alone hield het stadion een indrukwekkende minuut stilte. Op het veld kregen de toeschouwers een spektakelstuk, met gelegenheidsomroeper Mark Uytterhoeven die de sfeer extra opzweepte. KV Mechelen kwam twee keer terug, maar Karpaty won uiteindelijk met 2-3. De galamatch maakte deel uit van het supportersweekend van KV Mechelen, dat een groot succes werd. 

“Supporters van KV en Karpaty stonden zaterdag gewoon door elkaar in de tribunes,” zegt Stijn De Vleesschouwer van de supportersfederatie. “Samen zingen, samen juichen, samen een minuut stil zijn. Zo kan het ook. Het werd een echt voetbalfeest. Zaterdag hebben we gevoetbald voor de vrede.”

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