LIVE BEKERVOETBAL: Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Dender

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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LIVE BEKERVOETBAL: Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Dender
Foto: © photonews
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Vorig weekend stond speeldag 8 al op het programma. Dit weekend is er dan weer tijd voor bekervoetbal. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek, ook voor de JPL-teams die enkel maar lijken te kunnen verliezen. Het hele weekend lang staat er dus andermaal veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Aernout Van Lindt

Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Dender

Standard ontvangt Dender vrijdagavond op Sclessin voor zijn eerste wedstrijd in de Beker van België. Vincent Euvrard maakte op zijn persconferentie duidelijk dat hij geen spelers rust zal gunnen om hen zomaar speelminuten te bezorgen. De Rouches zitten na drie competitienederlagen op rij in een moeilijke reeks en hebben een overtuigende reactie nodig.

Onder de lat lijkt Matthieu Epolo opnieuw de logische keuze. Ook vorig seizoen kreeg hij in de Croky Cup, toen nog onder Euvrard, al zijn kans.

Lavalée klopt opnieuw op de deur

In het centrum van de defensie lijken Ibe Hautekiet en Ibrahim Karamoko voorlopig de beste papieren te hebben. Toch kan Euvrard overwegen om in te grijpen, nu de ploeg al weken naar stabiliteit zoekt.

Dimitri Lavalée werkte onlangs negentig minuten af bij SL16 FC en nadert zijn terugkeer in het eerste elftal. Een bekerduel kan een geschikt moment zijn om hem opnieuw te lanceren, al zal de coach moeten inschatten of de verdediger daar fysiek al klaar voor is.

Gustav Mortensen wordt normaal op de linkerflank verwacht. Zijn recente prestaties waren echter minder overtuigend dan tijdens zijn eerste weken op Sclessin. Daardoor kan Henry Lawrence hopen op een basisplaats. De Engelsman kan zowel links als rechts uit de voeten en zou ook Marlon Fossey wat rust kunnen bezorgen. Fossey haalt de voorbije wedstrijden eveneens niet zijn beste niveau.

Krijgt Ryan Fosso zijn kans op het middenveld?

Alexis Trouillet, Rayan Touzghar en Casper Nielsen vormen op papier het meest voor de hand liggende middenveld. Ryan Fosso blijft evenwel nadrukkelijk in beeld als nummer zes. De Kameroener wacht op zijn kans, terwijl Trouillet de voorbije matchen niet echt onbetwistbaar was.

Op de flanken lijkt Adnane Abid zeker van zijn plaats aan de linkerkant. Voor de rechterzijde moet Euvrard kiezen tussen Salieu Drammeh en Bernard Nguene. In de spits wordt Bruny Nsimba verwacht tegen zijn voormalige club Dender.

Nsimba alleen in de punt of samen met Ayensa?

Nsimba kan als enige diepe spits starten, maar een 4-4-2 behoort eveneens tot de mogelijkheden. Euvrard greep al vaker naar dat systeem wanneer Standard op achterstand stond. Een duo met Ayensa en Nsimba zou dus ook vanaf de aftrap kunnen worden getest.

In dat geval moet de coach een evenwicht zoeken op het middenveld, met Fosso, Trouillet, Touzghar en eventueel Nielsen als opties. De Deen werd tegen Charleroi voor het eerst dit seizoen al na een uur gewisseld na een bleke prestatie. Een plaats op de bank zou dan ook geen verrassing zijn.

Het blijft een mogelijke piste die Euvrard ook pas tijdens de wedstrijd kan inzetten, mocht Standard niet op voorsprong komen. De coach beschikt over meer dan elf bruikbare spelers, maar moet snel de juiste formule vinden. Thuis tegen Dender mag Matricule 16 zich geen nieuwe misstap veroorloven.

Vermoedelijke opstelling Standard: Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Nguene, Abid, Nsimba.

Aernout Van Lindt

Van de Perre spreekt over opvallende methode

Kamiel Van De Perre laat zich geregeld opmerken bij Union SG en ook zijn marktwaarde blijft fors stijgen. Volgens Transfermarkt bedraagt die momenteel 11 miljoen euro. In december 2024 werd de middenvelder nog op 600.000 euro geschat.

De Union-middenvelder zoekt voortdurend naar manieren om zich te verbeteren. In gesprek met Het Laatste Nieuws vertelde hij dat hij een extern bedrijf uit Brazilië betaalt om de gewoontes van zijn rechtstreekse tegenstanders in kaart te brengen.

Analyse vanuit Brazilië

"Ik laat inderdaad analyses maken door een extern bedrijf in Brazilië. Zij bekijken het gedrag van de spelers tegen wie ik uitkom", legde Van De Perre uit. "Bijvoorbeeld: speler X krijgt de bal op zijn linkervoet. Dan tonen de analisten mij wat die speler in de meeste gevallen doet."

"Draait hij naar rechts of naar links? Wat doet hij met de bal en zonder bal? Ze focussen vooral op spelers die een grote kans hebben om in mijn zone op het veld terecht te komen." Van De Perre doet al zeven jaar een beroep op die persoonlijke analyses en draagt de kosten zelf. Hij ziet een duidelijk verband met zijn ontwikkeling. "Ik denk dat het me geholpen heeft om te geraken waar ik vandaag sta", aldus de middenvelder van Union.

"Geen reden om ermee te stoppen"

De aanpak bevalt hem zo goed dat hij niet van plan is om ermee op te houden. "Ik zie eigenlijk geen enkele reden om te stoppen. Voor elke wedstrijd houden we een gesprek via Zoom. Dat helpt mij om bepaalde spelpatronen te herkennen. Daardoor kan ik beter anticiperen. Ik zeg niet dat het altijd werkt, maar ik voel me goed bij die methode", besloot Van De Perre.

Aernout Van Lindt

Waarom speelt Nsimba zo weinig bij Standard? De vraag stellen ...

Bruny Nsimba was de eerste zomeraanwinst van Standard, maar heeft dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de basis aangevat. De voormalige poulain van Vincent Euvrard bij Dender viel zes keer in en verzamelde amper 99 speelminuten. Een doelpunt of assist voor de Rouches staat voorlopig evenmin op zijn naam.

Nsimba voelt zich klaar voor een basisplaats

Vincent Euvrard verwees onlangs naar een gebrek aan wedstrijdritme en kleine fysieke ongemakken als verklaring voor de beperkte speeltijd van de Belgisch-Angolese aanvaller. Woensdag, twee dagen voor de bekerwedstrijd van Standard tegen Dender, kreeg Nsimba zelf de kans om daarop te reageren.

"Het gaat goed met me, ik voel me goed. Ja, honderd procent. Er is geen enkel probleem. Waarom ik dan niet speel? Er waren af en toe fysieke ongemakken en de coach maakt zijn keuzes. Maar die problemen liggen echt achter me", verzekerde Nsimba. Sinds zijn komst kampte hij licht met de hamstring en daarna met de knie.

"Nu is alles onder controle. Ik ben klaar om een wedstrijd te starten. Hoe lang ik het kan volhouden? Dat hangt van de match af, maar minstens zestig minuten. Wat ik nodig heb om langer te kunnen spelen? Ritme. We trainen hard en de meeste spelers zijn klaar om aan een wedstrijd te beginnen", aldus Nsimba, die net tegen zijn ex-club op zijn eerste basisplaats hoopt.

Concurrentie houdt spits voorlopig op de bank

"Dat zou een goed moment kunnen zijn", antwoordde Euvrard enkele minuten later met een knipoog. De T1 van Standard ging opnieuw in op de situatie van de 26-jarige aanvaller. Nsimba staat voorlopig achter Dennis Ayensa in de pikorde, terwijl Andi Zeqiri een halfuur kreeg in de Waalse derby tegen Sporting Charleroi.

"Hij heeft sinds de start van de voorbereiding bijna altijd met de groep getraind, maar hij kende enkele onderbrekingen. Door zijn lange afwezigheid vorig jaar heeft hij nooit helemaal zijn ritme teruggevonden. Op zich ontbreekt hem niets om meer te spelen. Hij heeft alleen de kans nodig, en dan moet hij die zelf grijpen", verklaarde Euvrard.

"Hij heeft al wat minuten gemaakt en viel in enkele wedstrijden in. Ayensa kende echter een sterke seizoensstart. Tegen Charleroi koos ik voor Zeqiri, omdat hij net een hattrick had gemaakt bij SL16 FC en in een goede flow zat. Nsimba mist eigenlijk alleen nog die kans", vervolgde de coach van de Rouches.

De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Vorig weekend stond speeldag 8 al op het programma. Dit weekend is er dan weer tijd voor bekervoetbal. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek, ook voor de JPL-teams die enkel maar lijken te kunnen verliezen. Het hele weekend lang staat er dus andermaal veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.

Het is en blijft een gegeven in de Belgische competities: in de zestiende finales hebben enkel de eersteklassers eigenlijk écht iets te verliezen. Voor de ploegen uit de lagere reeksen is het een galawedstrijd waarin een stunt misschien wel mogelijk is.

En dus is het aan de Belgische teams om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Diverse kleintjes azen op dé stunt. En bij sommige ploegen is het niveauverschil misschien niet eens zo groot. Zo staat Dender bijvoorbeeld gedeeld op kop in de Challenger Pro League.

Standard heeft weinig marge

Vorig seizoen was Dender nog actief tegen de topklassers in de Jupiler Pro League. En dus is het aan Standard om tegen de Oost-Vlamingen niets te laten liggen. Want Standard staat vrijdagavond voor een belangrijke opdracht in de Croky Cup.

Dender komt naar Sclessin, een voordeel - zeker als er fans rondlopen. Maar de Rouches kunnen zich weinig foutenmarge permitteren. Zeker niet op stilstaande fases, want precies daar loopt het dit seizoen opvallend vaak mis voor de ploeg van Vincent Euvrard. Na acht competitiewedstrijden staat de teller op vijf tegendoelpunten uit stilstaande fases.

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Standard geeft in open spel minder weg

Euvrard ontkent het probleem niet. "Als je er vijf tegen krijgt in acht wedstrijden, dan klopt er duidelijk iets niet. En naast die doelpunten geven we ook nog andere grote kansen weg uit stilstaande fases", stelde de trainer woensdag op zijn persconferentie.

Toch ziet de coach ook een positieve evolutie in het verdedigende werk in open spel. "Als je kijkt naar de expected goals die we in het spel toelaten, staan we vierde in de competitie. Dat terwijl we deze zomer van een defensie met vijf naar een achterhoede met vier zijn gegaan. We geven veel minder weg dan vorig seizoen."

Geen radicale systeemwissel op corners en vrije trappen

De vraag is dan ook of Standard zijn aanpak bij corners en vrije trappen moet omgooien. Euvrard lijkt daar voorlopig niet voor te voelen. De Rouches verdedigen in een gemengde zonedekking: enkele spelers volgen rechtstreeks een tegenstander, terwijl de sterkste koppers een zone bewaken en de bal moeten aanvallen.

"Passief of statisch blijven, is het grootste gevaar", legde Euvrard uit. "Er zijn verschillende zaken die beter moeten, maar wellicht is het voornaamste dat we elke actie met meer urgentie verdedigen. Tegen Charleroi stond onze defensieve lijn te hoog en was ze te passief. In die eerste acht wedstrijden waren we op dat vlak heel kwetsbaar. Daar moeten we een oplossing voor vinden."

Een volledige overschakeling naar strikte mandekking biedt volgens hem evenmin garanties. "Je kunt dat doen, maar hoe strikt wil je daarin gaan? In Gent stond er bijvoorbeeld strikte dekking op Burgess, maar Lawrence werd geblokt. Daardoor kwam Burgess vrij. Moet je dan een fysiek sterkere speler op hem zetten?"

Het is dus aan Standard om een oplossing te vinden en er vrijdagavond te staan tegen Dender. Want de club uit de Challenger Pro League zal erop gebrand zijn om uit te pakken met een stunt. En ook daar zullen ze zeker trainen op stilstaande fases ...

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