Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

KSC Lokeren neemt het in de Beker van België op tegen grootmacht Club Brugge. De Oost-Vlamingen dromen van een stunt tegen blauw-zwart, al beseffen ze dat het heel erg moeilijk zal gaan worden. "Ik hoop zaterdag te kunnen voetballen op Jan Breydel", aldus Jarno Vervaque.

Jarno Vervaque speelde vijftien jaar bij de jeugd van Club Brugge. “Veel mooier kon de loting voor de zestiende finales nauwelijks zijn”, glundert Jarno Vervaque dan ook in Het Nieuwsblad. “Tegen de landskampioen spelen, een club die ook Europees naam en faam heeft verworven, en dat in Jan Breydel. Voor iedere voetballer is dat toch fantastisch?”

Voor Vervaque krijgt de bekerwedstrijd een bijzonder randje. Hij speelde vanaf zijn zesde tot bij de beloften voor Club Brugge. Vijftien jaar lang was het zijn tweede thuis. "Toch mocht ik slechts een keer het hoofdveld betreden. Dat was tijdens een bekerfinale met de beloften, maar toen zat ik zelfs op de bank. Zaterdag wordt dus bijzonder."

Lokeren-speler wil knallen tegen 'zijn' Club Brugge

"Ik trainde nog samen met Romeo Vermant en Kyriani Sabbe en speelde in de lichtingen van Maxim De Cuyper, Loïs Openda en Thomas Van den Keybus. We beschikten over bijzonder sterke jeugdploegen. Dat vandaag zo veel jongens doorstromen naar het hoogste niveau, verbaast me dan ook niet", haalt hij herinneringen op.

Dat Lokeren zaterdag voor een loodzware opdracht staat, beseft Vervaque maar al te goed. “Ik verwacht niet dat Club Brugge met een veredeld B-elftal zal aantreden. Misschien krijgen enkele basisspelers rust, maar zelfs hun vervangers zouden bij heel wat eersteklassers vaste waarden zijn. Club wil iedere prijs winnen en zal ons zeker niet onderschatten.”

Toch weigert hij zich vooraf gewonnen te geven. “Waarom zouden wij niet mogen dromen? Club Brugge heeft dinsdag zelf bewezen dat een underdog kan verrassen. Wie had verwacht dat ze bij Inter zouden winnen? Laat ons zaterdag proberen hetzelfde kunstje op te voeren. We hebben helemaal niets te verliezen. We moeten vooral durven voetballen en genieten van deze unieke gelegenheid.”



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De bekerwedstrijd betekent voor Lokeren meteen de herstart na drie weken zonder competitie. Er werd een oefenwedstrijd gespeeld tegen die andere grootmacht Union SG en die werd met 3-1 verloren. Een interessante waardemeter, beseffen ze bij Lokeren.

De trainingen waren scherp en Vervaque zelf lijkt er zin in te hebben. Rest de vraag of hij zal kunnen spelen, want de voorbije weken kreeg hij iets minder speelkansen. “De eerste vijf wedstrijden mocht ik telkens starten. Nadien kreeg Mathias Lloci de voorkeur en moest ik vrede nemen met minder speelminuten. Natuurlijk is dat niet prettig, maar ik blijf keihard werken om mijn plaats terug te verdienen. Ik voel me uitstekend en ben bijzonder gemotiveerd. De uiteindelijke beslissing ligt uiteraard bij de trainer."

Vervaque hoopt na vijftien jaar bij Club Brugge toch te mogen spelen. "Nu krijg ik met Lokeren de kans om er terug te keren. Zoiets maak je niet iedere week mee. Hopelijk mag ik mijn steentje bijdragen. En wie weet kunnen we voor een onvergetelijke bekeravond zorgen", besloot hij zeer duidelijk.