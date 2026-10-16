Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’
Foto: © photonews
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Louis van Gaal kijkt met een wrang gevoel terug op zijn ontslag bij Manchester United. De Nederlander is ervan overtuigd dat de financiële zaak rond Manchester City een andere kijk werpt op het seizoen waarin hij op Old Trafford moest vertrekken. Volgens hem speelde het mislopen van de Champions League een doorslaggevende rol, terwijl City nu zelf onder vuur ligt wegens mogelijke financiële onregelmatigheden.

Van Gaal werd na het seizoen 2015-2016 ontslagen bij Manchester United. De club eindigde als vijfde in de Premier League en greep naast een ticket voor de Champions League. Manchester City werd vierde en verzekerde zich dankzij een beter doelsaldo van de laatste kwalificatieplaats.

Met de kennis van vandaag voelt die afloop voor Van Gaal bijzonder oneerlijk aan. In mails aan The Athletic blikte hij terug op de gevolgen van die vijfde plaats. “Voor mij was dat destijds waarschijnlijk de doorslaggevende factor bij mijn ontslag bij Manchester United en alle gevolgen en leed die dit met zich meebracht”, schreef de Nederlander.

De financiële beschuldigingen tegen City roepen vragen op

Manchester City werd beschuldigd van 115 overtredingen van de financiële regels van de Premier League over de periode van 2009 tot en met 2018. De mogelijke sancties houden het Engelse voetbal al geruime tijd in de ban. City ontkent de beschuldigingen en zegt over overtuigend bewijs te beschikken om zijn onschuld aan te tonen.

Voor Van Gaal maakt die zaak de herinnering aan zijn vertrek bij United er niet aangenamer op. De Nederlander moest vertrekken nadat zijn ploeg de Champions League had gemist, terwijl de club die hem op de ranglijst voorbleef nu zelf met ernstige beschuldigingen wordt geconfronteerd.

‘Ik kan de geschiedenis niet meer terugdraaien’

Van Gaal steekt niet onder stoelen of banken dat zijn afscheid op Old Trafford bijzonder zwaar was. De voormalige trainer gaf aan dat zijn periode bij United mogelijk anders had kunnen eindigen als de omstandigheden eerlijker waren geweest.

Op de vraag of zijn afscheid er anders had uitgezien als alles eerlijker was verlopen, antwoordde hij duidelijk: “Dat is zeker.”

Toch beseft de inmiddels 75-jarige Nederlander dat hij niets meer aan het verleden kan veranderen. “Ik kan de geschiedenis nu niet meer terugdraaien”, besloot hij.

De uitspraak vat zijn frustratie samen: Van Gaal blijft achter met het gevoel dat een sportieve beslissing met grote gevolgen voor zijn carrière mogelijk in een ander daglicht komt te staan. Of de zaak tegen Manchester City dat beeld juridisch en sportief zal veranderen, moet nog blijken.

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