'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

Liverpool moet de rol voorlopig lossen aan de kop van de Premier League. De Reds moeten al een kloof van negen punten zien goed te maken op koploper Manchester City. Om ook de komende seizoenen competitief te zijn, willen Andoni Iraola en co de transfermarkt opgaan. Zo lonken ze naar een nieuwkomer van een directe concurrent.

Liverpool heeft zijn start half gemist in de Premier League. De Reds verloren slechts één keer in zes wedstrijden, maar stellen daar ook amper twee zeges tegenover. Dat moet beter, beseffen ze op Anfield, waar ze al bezig zijn met de zomer van 2027.

Liverpool lonkt naar Johan Manzambi

Liverpool zou volgens The Sun het vizier op Johan Manzambi richten. De Zwitserse middenvelder speelt sinds deze zomer voor Aston Villa, dat hem voor 60 miljoen euro wegkocht bij SC Freiburg. Daar liet hij in amper enkele maanden al mooie dingen zien.

Manzambi schitterde in de Premier League-wedstrijden tegen Tottenham (2-3) en Brentford (2-2) door telkens te scoren. Tegen de Spurs gaf hij ook een assist. In de Champions League-zege tegen Fenerbahçe schitterde hij met een doelpunt en een beslissende pass. Als klap op de vuurpijl werd hij uitgeroepen tot Man van de Match.

Manzambi moet Mac Allister vervangen

Andoni Iraola en zijn staf zouden volgens de genoemde bron genoeg gezien hebben. Volgens het Zwitserse 4-4-2 zal Liverpool de speler dit seizoen nauwlettend volgen met het oog op een transfer in de zomer van 2027. Manzambi zou de vervanger van Alexis Mac Allister moeten worden. De Argentijn wordt in verband gebracht met Real Madrid.

Een sterk WK met Zwitserland

Het gaat zo zeer snel in de carrière van de Zwitserse international, die ook op het WK grote sier maakte. Manzambi scoorde er drie doelpunten en deelde ook twee assists uit. Zijn neus voor doelpunten als middenvelder is een van zijn sterke punten. In 20 interlands scoorde hij al 7 doelpunten.





Aston Villa zit in een sterke onderhandelingspositie. The Villans hebben Manzambi vastgelegd tot midden 2031 en kunnen dus mikken op een monstersom.