Manchester United grijpt in na uithaal Lisandro Martínez: verdediger komt met opvallende boodschap

Lisandro Martínez heeft opnieuw van zich laten horen na de ophef rond zijn uitspraken over Manchester United. De Argentijnse verdediger had na de Champions League-nederlaag tegen Atlético Madrid de clubleiding openlijk bekritiseerd. Nu kiest hij op Instagram voor een andere toon. Na een gesprek met de verantwoordelijken en trainer Michael Carrick biedt hij zijn excuses aan.

De kritiek van Martínez volgde op de 2-0-nederlaag in Madrid. Hij vond dat de clubleiding meer had moeten doen om de spelerskern te versterken en liet daarbij de naam van sportief directeur Jason Wilcox vallen. Woensdag lichtte hij zijn frustratie al toe op sociale media, maar een verontschuldiging bleef toen uit.

Gesprek zorgt voor andere toon

Donderdag plaatste Martínez een nieuwe verklaring op Instagram. Daarin bevestigde hij dat hij met de clubleiding en de trainer rond de tafel had gezeten. Manchester United besloot dus om in te grijpen. Hij omschreef de ontmoeting als positief en vertelde dat iedereen openlijk zijn standpunt had kunnen toelichten.

De verdediger benadrukte dat hij voetbal intens beleeft en dat de teleurstelling na de nederlaag hem had meegesleept. Zijn gevoelens uiten was volgens hem niet verkeerd, maar het moment en de plaats waren mogelijk ongelukkig gekozen.

"Daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden", schreef Martínez. Hij erkende bovendien dat zijn eerdere woorden niet hadden bijgedragen aan de eensgezindheid binnen Manchester United.

Martínez benadrukt gezamenlijk doel

In zijn boodschap verschoof de Argentijn de aandacht nadrukkelijk naar samenwerking. Volgens hem staat United het sterkst wanneer iedereen binnen de club dezelfde richting uitgaat. Hij spreekt bovendien zijn vertrouwen uit in de inspanningen van de mensen die dagelijks werken aan sportief succes.





Opmerkelijk is dat Martínez zijn eerdere kritiek op het transferbeleid niet punt voor punt intrekt. Zijn nieuwste verklaring draait vooral om de manier waarop hij die kritiek uitte en om het belang van rust binnen de club.

De verdediger wil de discussie na alle commotie van deze week achter zich laten. Zijn boodschap eindigt met een duidelijk signaal: Manchester United moet zich weer volledig richten op samen wedstrijden winnen.