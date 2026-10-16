Mats Rits doet verhaal over verbanning bij Anderlecht: “Bij eender welk bedrijf krijg je dat niet uitgelegd”

Mats Rits staat zondag met Beerschot tegenover Anderlecht in de beker. Voor de 33-jarige middenvelder wordt het een bijzondere confrontatie met de club waar hij vorig seizoen vijf maanden in de B-kern belandde. Van revanche wil hij niet spreken, maar over de manier waarop hij bij paars-wit werd behandeld, heeft Rits wel een duidelijke mening.

“Ik ga bij Anderlecht veel vrienden terugzien. Ik hoop vooral dat we met Beerschot kunnen stunten”, vertelt hij. Toch blijft zijn laatste periode in Brussel een pijnlijke herinnering. Vooral de manier waarop hij naar de B-kern werd verwezen, zit hem nog steeds dwars.

Rits voelde zich aan het lijntje gehouden

In de zomer van 2025 haalde Anderlecht verschillende nieuwe middenvelders. Rits besefte dat zijn plaats niet langer verzekerd was en vroeg daarom zelf aan sportief directeur Olivier Renard en Tim Borguet wat de plannen met hem waren.

“Ik ben tot twee keer toe gaan vragen of ik beter een andere club zocht. Beide keren kreeg ik te horen dat dat niet per se nodig was en dat ik de concurrentie mocht aangaan”, vertelt hij. Op de slotdag van de transferperiode kreeg hij echter plots te horen dat hij naar de B-kern moest.

“Ze zijn gewoon niet eerlijk met mij geweest. Als ze mij aan het begin van de zomer hadden gezegd dat het verhaal voorbij was, had ik andere keuzes kunnen maken. Nu hielden ze mij aan het lijntje en trokken ze uiteindelijk toch de stekker eruit.”

Rits begrijpt ook de sportieve logica niet achter die beslissing. “Bij eender welk ander bedrijf krijg je dat niet uitgelegd. Je moet een speler betalen die je niet meer gebruikt en je ontneemt de coach een optie, zelfs wanneer er blessures zijn.”



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Maandenlang rondjes lopen op Neerpede

Rits trainde vervolgens met de Futures, maar kreeg geen uitzicht op wedstrijden. Hij werkte uiteindelijk grotendeels individueel aan zijn conditie en liep geregeld rondjes op Neerpede, terwijl de A-kern op het veld trainde.

Na het vertrek van Renard veranderde zijn situatie. Interim-coach Jérémy Taravel vroeg hem in februari opnieuw aan te sluiten bij de A-ploeg.

“Ik voelde mij vanaf dan weer voetballer”, zegt Rits, die opnieuw op de bank zat en speelminuten kreeg. Zondag hoopt hij met Beerschot sportief een punt te zetten achter die moeilijke periode.