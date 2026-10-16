"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

Kamiel Van De Perre groeide bij Union Saint-Gilloise uit tot een vaste waarde. De middenvelder uit Turnhout vertelt hoe zijn voetbalobsessie al op jonge leeftijd begon, en hoe zijn traject via Genk hem naar het profvoetbal leidde.

Kamiel Van De Perre blijft stappen vooruit zetten sinds hij in de zomer van 2024 Jong Genk inruilde voor Union Saint-Gilloise. De middenvelder speelde intussen al 85 wedstrijden voor de Brusselaars en geldt als een van de steunpilaren in het team van David Hubert.

Zijn weg naar dat niveau begon echter lang voor zijn komst naar het Dudenpark. Als kind uit Turnhout moest Van De Perre zelfs nog warm worden gemaakt voor een bal.

Van geen interesse naar pure voetbalpassie

"Eigenlijk is alles begonnen toen ik vier jaar was", vertelde Van De Perre aan Het Laatste Nieuws. "Voordien wilde ik niets van een bal weten. Ik raakte hem niet aan, trapte er niet tegen en nam hem zelfs niet vast."

Dat veranderde toen hij met zijn buurjongen Bram begon te spelen. "Hij was meer met voetbal bezig dan ik. Daarna is mijn liefde voor de sport alleen maar gegroeid bij KFC De Kempen en Lierse. Op mijn dertiende wilde ik niet meer mee op skivakantie naar Oostenrijk met mijn ouders, omdat ik wilde voetballen. Ze hebben me zelfs moeten overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan."

Een druk leven als talent van Genk

Voetbal beheerste zijn jeugdjaren volledig. "Ik dacht: ik blijf even in de kerk en vertrek dan naar mijn tornooi. Uiteindelijk hebben ze me toch kunnen overtuigen om naar het feest te gaan", klinkt het met een glimlach.



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Ook tijdens zijn opleiding bij KRC Genk was het ritme bijzonder zwaar. "Dat was een heel intense periode. Ik stond om 6.15 uur op, stapte in het busje, zat een hele dag op school en moest daarna nog trainen. Vaak was ik pas rond 21.30 uur weer thuis."

Van bescheiden droom naar prijzen met Union

Van De Perre wist toen al dat hij profvoetballer wilde worden, al lagen zijn verwachtingen aanvankelijk lager dan waar hij vandaag staat. "Ik wilde profvoetballer worden, maar ik zou al blij geweest zijn met een plaats bij een eersteklasser die tegen de degradatie vocht of bij een ploeg uit tweede klasse."

Zijn parcours bij Union overtreft die eerste ambities ruimschoots. "Vandaag ben ik kampioen geworden, heb ik de Beker gewonnen en ben ik aanvoerder van Union. Soms moet ik mezelf toch even knijpen om het te geloven."

De Brusselse club zag meteen potentieel in de voormalige Genk-speler. "Bij Union geloofden ze onmiddellijk in mijn kwaliteiten en legden ze een echt groeiplan op tafel. Ze wisten haast alles over mij. Ik weet niet meer hoe dik het dossier was dat sportief directeur Chris O'Loughlin over mij had samengesteld, maar het waren enorm veel pagina's."

Transferwaarde stevig gestegen

De Belgische U21-international ligt nog tot 30 juni 2030 onder contract bij Union Saint-Gilloise. Hij wil verder groeien, maar zijn huidige prestaties maken het aannemelijk dat hij voor die datum nog een volgende stap kan zetten.

Voor Union kan Van De Perre ook financieel een uitstekende zaak worden. Hij kwam na zijn opleiding bij Genk transfervrij naar Brussel en werd toen op 500.000 euro geschat. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 11 miljoen euro.