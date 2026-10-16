Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

Nicolò Tresoldi heeft met zijn hattrick tegen Inter in de Champions League in één klap zijn naam op de Europese voetbalkaart gezet. Bij Club Brugge groeit de jonge Italiaans-Duitse spits uit tot een van de opvallendste verhalen van het seizoen. Dat zijn ontwikkeling geen toeval is, benadrukt Stefan Leitl, de trainer die hem al op zijn zeventiende liet debuteren bij Hannover 96.

Leitl, vandaag aan het roer bij Hertha Berlijn, werkte tussen 2022 en eind 2024 met Tresoldi. Hij zag al vroeg dat de aanvaller over bijzondere kwaliteiten beschikte. “Ik was vanaf het begin overtuigd van zijn talent. Nicolò heeft een uitzonderlijk vermogen om af te werken, zeker in het strafschopgebied”, vertelde hij aan het Italiaanse persagentschap LaPresse.

Op 15 juli 2022 liet Leitl de spits zijn profdebuut maken tegen Kaiserslautern. Tresoldi was toen amper zeventien jaar oud. In de Duitse tweede klasse kreeg hij al snel de kans om ervaring op te doen tegen volwassen verdedigers. Die leerschool bleek van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling.

Duitse leerschool helpt Club Brugge vooruit

Volgens Leitl was de stap naar het hoogste niveau een logische volgende fase in de carrière van Tresoldi. De jonge aanvaller had in Duitsland al heel wat wedstrijden op de teller staan voordat hij bij Club Brugge terechtkwam. Daardoor kwam hij niet volledig onvoorbereid in een omgeving waar de verwachtingen meteen hoog liggen.

“Het verbaast me niet dat hij zich zo snel ontwikkelt”, aldus Leitl. “Hij speelde op jonge leeftijd al veel wedstrijden in de Duitse tweede klasse en deed daar waardevolle ervaring op. De overstap naar een club op het hoogste niveau was precies de juiste stap.”

Dat Tresoldi zich inmiddels ook op het Europese toneel laat gelden, beschouwt zijn voormalige trainer als een bevestiging van zijn potentieel.



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"Hij kan elke dag met de besten concurreren"

De hattrick tegen Inter onderstreept vooral hoe gevaarlijk Tresoldi in de zestienmeter kan zijn. Voor Club Brugge is dat een belangrijke troef: een jonge spits die niet alleen potentieel heeft, maar zich ook op het hoogste niveau beslissend kan tonen.

“Nicolò bezit eigenlijk alles wat een topspits onderscheidt”, stelt Leitl. “In een ploeg met spelers van grote individuele kwaliteit kan hij elke dag met de besten concurreren en zo verdere belangrijke stappen zetten in zijn ontwikkeling.”