Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie
Foto: © photonews

RSC Anderlecht werd vrijdag wakker met een stevige kater. Paars-wit verdiende wellicht geen nederlaag tegen Dinamo Zagreb, maar ging in de slotminuut alsnog onderuit na een zure strafschop. Extra pijnlijk: de speler die de fout beging, had tot dan net een uitstekende indruk gemaakt.

Het wedstrijdbeeld in Zagreb was pijnlijk herkenbaar. Anderlecht had voor de rust genoeg kansen en controle om met een voorsprong, mogelijk zelfs met meer dan één doelpunt verschil, de kleedkamer in te trekken. Na de pauze zakte het niveau echter, waarna Dinamo Zagreb in de tweede helft wel toesloeg.

De beslissing viel helemaal op het einde. Een handspel in het strafschopgebied leverde de Kroaten een penalty en uiteindelijk ook de drie punten op. Binnen het Anderlecht-kamp was er twijfel over de fase, maar de strafschop viel moeilijk weg te wuiven.

Reabciuk had zich net in de kijker gespeeld

Voor Oleg Reabciuk werd het zo een bijzonder wrange avond. De Moldaviër maakte de fout die Anderlecht de nederlaag kostte, maar was tot dat moment een van de opvallendste spelers bij paars-wit. Zijn basisplaats was vooraf zelfs een van de grootste vraagtekens in de ploeg van Vitor Bruno.

Reabciuk bleef sinds zijn komst naar het Lotto Park deze zomer relatief onder de radar. Zijn transfer was nochtans opvallend: sportief directeur Antoine Sibierski haalde met hem een ervaren Moldavisch international binnen, opgeleid bij FC Porto en goed voor 120 wedstrijden bij Olympiakos.

In Zagreb liet de 27-jarige linksachter zien waarom hij een interessante aanvulling kan zijn. Hij bracht energie op de flank, haalde een behoorlijke snelheid en zijn voorzetten waren vaak verzorgd. Ook fysiek stond hij er: tijdens de voorbije interlandperiode werkte Reabciuk al drie wedstrijden van negentig minuten af met Moldavië.

Lees ook... Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

Meer concurrentie én rust voor Augustinsson

Met Reabciuk beschikt Anderlecht eindelijk opnieuw over een volwaardig alternatief voor Ludwig Augustinsson. De Zweed was na het vertrek van Moussa N'Diaye bijna automatisch de vaste man op links. Augustinsson is doorgaans betrouwbaar en houdt de balans in de ploeg goed, zeker wanneer Ali Maamar vanop de andere flank diep doorschuift.

Tegelijk blijft zijn aanvallende rendement beperkt. De voormalige speler van Sevilla is zelden zwak, maar even zelden de man die een wedstrijd offensief openbreekt. Reabciuk lijkt in dat opzicht een ander profiel te bieden, met meer versnelling en een grotere drang naar voren.

Dat geeft Vitor Bruno extra mogelijkheden. Augustinsson kan af en toe rust krijgen, terwijl de concurrentiestrijd op de linksachter ook voor meer scherpte moet zorgen. Dat Reabciuk na zijn interlands meteen speelminuten zou krijgen, lag dan ook in de lijn der verwachtingen.

Niet elke keuze van Bruno pakte in Zagreb even goed uit, maar de basisplaats van Reabciuk leverde wel een duidelijke positieve vaststelling op. De late penalty overschaduwde zijn prestatie, al kan zo'n fase elke verdediger overkomen. Reabciuk zal die ontgoocheling snel moeten verwerken, want hij heeft zich nadrukkelijk gemeld als een ernstige kandidaat voor een vaste plaats bij RSCA.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Dinamo Zagreb

Meer nieuws

Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

14:00
Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

11:00
23
Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

13:30
2
Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

16:00
KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

18:00
Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

17:00
Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zuur verlies in Zagreb

Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zuur verlies in Zagreb

07:30
2
Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

16:30
"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

15:00
1
KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

15:30
Mats Rits doet verhaal over verbanning bij Anderlecht: “Bij eender welk bedrijf krijg je dat niet uitgelegd”

Mats Rits doet verhaal over verbanning bij Anderlecht: “Bij eender welk bedrijf krijg je dat niet uitgelegd”

09:30
Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

14:40
Horroreinde voor Anderlecht: penalty in slotseconden maakt avond compleet zuur

Horroreinde voor Anderlecht: penalty in slotseconden maakt avond compleet zuur

22:58
Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

14:20
Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

13:00
LIVE BEKERVOETBAL: Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Dender

LIVE BEKERVOETBAL: Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Dender

12:30
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

12:30
1
Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

11:30
Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

12:00
4
Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

10:00
8
Rik De Mil ziet nieuwe Gentse troef opstaan: “Hij is een lefgozer”

Rik De Mil ziet nieuwe Gentse troef opstaan: “Hij is een lefgozer”

10:30
Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden

Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden

08:00
12
Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

08:59
Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’

Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’

08:30
1
Manchester United grijpt in na uithaal Lisandro Martínez: verdediger komt met opvallende boodschap

Manchester United grijpt in na uithaal Lisandro Martínez: verdediger komt met opvallende boodschap

07:00
David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

22:30
De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord

De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord

23:08
1
Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

22:00
Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

22:16
Geweldig nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Geweldig nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

21:30
Michel-Ange Balikwisha heeft opvallend transferplan: KAA Gent kan miljoenen verdienen

Michel-Ange Balikwisha heeft opvallend transferplan: KAA Gent kan miljoenen verdienen

21:30
Live. Transfernieuws 16/10

Live. Transfernieuws 16/10

00:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 1-1 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren My-T Vekkie My-T Vekkie over Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi petorian petorian over "Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan" Allé Maurice Allé Maurice over Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door BarkieBoss BarkieBoss over Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt FCB vo altijd FCB vo altijd over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden kukeluku kukeluku over Heeft Romelu Lukaku een grote fout gemaakt? Waarom hij een makkelijk doelwit is geworden Arsène L. Arsène L. over Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers Vital Verheyen Vital Verheyen over “Eet niks meer na 18u” en "Ga je schamen": harde woorden voor Romelu Lukaku na Europese afstraffing JaKu JaKu over Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved