Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

RSC Anderlecht werd vrijdag wakker met een stevige kater. Paars-wit verdiende wellicht geen nederlaag tegen Dinamo Zagreb, maar ging in de slotminuut alsnog onderuit na een zure strafschop. Extra pijnlijk: de speler die de fout beging, had tot dan net een uitstekende indruk gemaakt.

Het wedstrijdbeeld in Zagreb was pijnlijk herkenbaar. Anderlecht had voor de rust genoeg kansen en controle om met een voorsprong, mogelijk zelfs met meer dan één doelpunt verschil, de kleedkamer in te trekken. Na de pauze zakte het niveau echter, waarna Dinamo Zagreb in de tweede helft wel toesloeg.

De beslissing viel helemaal op het einde. Een handspel in het strafschopgebied leverde de Kroaten een penalty en uiteindelijk ook de drie punten op. Binnen het Anderlecht-kamp was er twijfel over de fase, maar de strafschop viel moeilijk weg te wuiven.

Reabciuk had zich net in de kijker gespeeld

Voor Oleg Reabciuk werd het zo een bijzonder wrange avond. De Moldaviër maakte de fout die Anderlecht de nederlaag kostte, maar was tot dat moment een van de opvallendste spelers bij paars-wit. Zijn basisplaats was vooraf zelfs een van de grootste vraagtekens in de ploeg van Vitor Bruno.

Reabciuk bleef sinds zijn komst naar het Lotto Park deze zomer relatief onder de radar. Zijn transfer was nochtans opvallend: sportief directeur Antoine Sibierski haalde met hem een ervaren Moldavisch international binnen, opgeleid bij FC Porto en goed voor 120 wedstrijden bij Olympiakos.

In Zagreb liet de 27-jarige linksachter zien waarom hij een interessante aanvulling kan zijn. Hij bracht energie op de flank, haalde een behoorlijke snelheid en zijn voorzetten waren vaak verzorgd. Ook fysiek stond hij er: tijdens de voorbije interlandperiode werkte Reabciuk al drie wedstrijden van negentig minuten af met Moldavië.



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Meer concurrentie én rust voor Augustinsson

Met Reabciuk beschikt Anderlecht eindelijk opnieuw over een volwaardig alternatief voor Ludwig Augustinsson. De Zweed was na het vertrek van Moussa N'Diaye bijna automatisch de vaste man op links. Augustinsson is doorgaans betrouwbaar en houdt de balans in de ploeg goed, zeker wanneer Ali Maamar vanop de andere flank diep doorschuift.

Tegelijk blijft zijn aanvallende rendement beperkt. De voormalige speler van Sevilla is zelden zwak, maar even zelden de man die een wedstrijd offensief openbreekt. Reabciuk lijkt in dat opzicht een ander profiel te bieden, met meer versnelling en een grotere drang naar voren.

Dat geeft Vitor Bruno extra mogelijkheden. Augustinsson kan af en toe rust krijgen, terwijl de concurrentiestrijd op de linksachter ook voor meer scherpte moet zorgen. Dat Reabciuk na zijn interlands meteen speelminuten zou krijgen, lag dan ook in de lijn der verwachtingen.

Niet elke keuze van Bruno pakte in Zagreb even goed uit, maar de basisplaats van Reabciuk leverde wel een duidelijke positieve vaststelling op. De late penalty overschaduwde zijn prestatie, al kan zo'n fase elke verdediger overkomen. Reabciuk zal die ontgoocheling snel moeten verwerken, want hij heeft zich nadrukkelijk gemeld als een ernstige kandidaat voor een vaste plaats bij RSCA.