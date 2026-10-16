'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

In het voetbal kan het snel gaan. Vraag dat maar aan Jadon Sancho. Vijf jaar geleden leek de voetbalwereld aan de voeten te liggen van de Engelsman, maar vandaag de dag is de winger op zoek naar een club. Een laagvlieger uit een Europese topcompetitie wil hem een reddingsboei toewerpen.

Jadon Sancho is nog altijd maar 26, maar heeft er al een zeer opmerkelijk parcours opzitten. De Engelsman werd opgeleid bij Watford en Manchester City, maar trok in 2017 naar de Duitse topclub Borussia Dortmund.

Sancho werd een sterkhouder bij Dortmund

In het Signal Iduna Park zou Sancho uitgroeien tot een echte sensatie. Met zijn dribbels en snelheid werd hij al snel een favoriet van de Gele Wand. In zijn debuutseizoen speelde hij 12 wedstrijden in de Bundesliga. In een 4-0-zege tegen Bayer Leverkusen maakte hij zijn eerste doelpunt en gaf hij twee assists. Een ster was geboren.

Sancho bevestigde in de seizoenen daarna en zou een beker en een Duitse Supercup winnen. In 158 wedstrijden voor Dortmund scoorde hij 53 doelpunten en gaf hij 67 beslissende passes. Dat was ook Manchester United niet ontgaan. De Red Devils zagen in Sancho een ideale pion om opnieuw aan te sluiten bij de absolute top.

Geen succes in Engeland

United legde in de zomer van 2021 maar liefst 85 miljoen op tafel voor de aanvaller. Een bedrag waar het later spijt van zou krijgen. In Engeland was Sancho immers een schim van de speler uit Duitsland. In 83 duels voor United scoorde hij 12 goals en gaf hij 6 assists.

United zou Sancho uitlenen aan Dortmund, Chelsea en Aston Villa, maar nergens kon hij zijn oude niveau terugvinden. Afgelopen zomer liep zijn contract af op Old Trafford, waardoor hij plots zonder werkgever kwam te zitten.





Zet Sancho zijn carrière op de rails bij Getafe?

Van die situatie wil Getafe, het nummer 14 uit LaLiga, nu profiteren. Volgens journalist Nicolò Schira duwt de club er alles aan om Sancho ervan te overtuigen zijn handtekening te zetten. Het is niet duidelijk of de Engelsman iets ziet in een avontuur in de Spaanse middenmoot.

Maar dat zijn carrière een nieuwe wending kan gebruiken, is duidelijk. In 2020 was Sancho volgens Transfermarkt op zijn 19e 130 miljoen euro waard. Vandaag bedraagt zijn marktwaarde amper 10 miljoen euro. Of hoe het kan verkeren in een voetbalcarrière.