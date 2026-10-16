Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

Sergio Gómez verloor tijdens zijn Anderlecht-periode vier keer op rij van Union SG. Donderdag leek de Spaanse flankverdediger eindelijk te winnen van de Brusselaars, maar Sekou Keita bezorgde Union in de slotfase alsnog een punt. Na afloop blikte Gómez ook terug op zijn tijd bij paars-wit.

Sergio Gómez maakte in zijn enige seizoen bij Anderlecht bijzonder veel indruk. De voormalige jeugdspeler van FC Barcelona en Borussia Dortmund klokte toen af op zeven doelpunten en vijftien assists. Straf cijfers voor een linksachter, die bij paars-wit geregeld als extra spelmaker opdook.

In die periode stond Gómez ook tegenover David Hubert, die toen nog als speler actief was bij Zulte Waregem. Intussen legde Hubert een opvallend parcours af: hij stopte als speler bij de RSCA Futures, werd trainer, kreeg de hoofdmacht van Anderlecht onder zijn hoede, vertrok na zijn ontslag onder Olivier Renard naar OH Leuven en pakte nu bij Union zijn eerste prijs als coach.

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Warme woorden voor Anderlecht

Hubert beleefde donderdag een fraaie avond, mede doordat Gómez er opnieuw niet in slaagde Union te kloppen. De Spaanse international, die twee caps verzamelde voor La Roja, baalde van het late puntenverlies maar nam na zijn terugkeer in België tijd voor de Anderlecht-aanhang.

Zijn passage in het Lotto Park draagt hij nog steeds mee. "Het was een uitstekend jaar, waarin ik een grote stap heb gezet in mijn carrière. Anderlecht heeft mijn loopbaan weer op gang gebracht en daar ben ik de club heel dankbaar voor. Als ik terugkeer naar België, voel ik nog altijd de liefde van de supporters. Ik kan hen daar nooit genoeg voor bedanken", vertelde Gómez.

Geen verrassing over het niveau van Union

Over de wedstrijd zelf bleef Gómez met gemengde gevoelens achter. Tegenover Louis Patris, die een jaar na hem in de defensie van Sporting Anderlecht terechtkwam, kreeg de Badalona-naar weinig ruimte om zijn flank op te stomen zoals hij dat graag doet.



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"Het is teleurstellend dat we hier maar één punt meenemen, nadat we een volledige helft op voorsprong hebben gestaan. Maar Union is een goede ploeg. Ik kende nog maar weinig spelers, want toen ik tegen hen speelde, waren ze pas naar eerste klasse gepromoveerd. Toch wist ik hoe sterk ze zich ontwikkeld hebben en dat dit een lastige wedstrijd zou worden", besloot Gómez.