Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

Drie zeges, een gelijkspel en slechts één nederlaag: de Belgische clubs hebben een sterke Europese week achter de rug. Zonder de penalty die RSC Anderlecht in de 96e minuut weggaf op het veld van Dinamo Zagreb, was het rapport zelfs nog beter geweest.

RSC Anderlecht zag zijn Europese avond donderdag bij Dinamo Zagreb in de slotseconden alsnog omslaan. Op de tweede speeldag van de Europa League kostte een penalty in extremis de Mauves de wedstrijd.

Die nederlaag verhindert dat België deze week een quasi perfect parcours aflegt op het Europese toneel. Toch mogen de Belgische vertegenwoordigers terugblikken op een bijzonder geslaagde campagneweek.

Club Brugge zorgde voor een stunt door te winnen bij Internazionale. Union Saint-Gilloise pakte dan weer een punt tegen Real Sociedad dankzij een late treffer. AA Gent en STVV deden wat ze moesten doen met overwinningen tegen respectievelijk Aarhus en Iberia 1999 Tbilisi.

België tweede best presterende land van de week

Ondanks de zure nederlaag van Anderlecht verzamelde België 1,400 punt voor de UEFA-coëfficiënt. Daarmee doet alleen Spanje, met 1,500 punt, beter deze week. België blijft onder meer Engeland en Duitsland voor in het weekklassement.

In de algemene ranking behoudt ons land de zevende plaats. De achterstand op nummer zes Portugal wordt wel iets kleiner, terwijl de voorsprong op Nederland, dat achtste staat, verder groeit. België heeft dus een comfortabele uitgangspositie, al blijft een Europese overwintering voor alle vijf de clubs het streefdoel.

Zesde plaats blijft aantrekkelijk doel

Een eventuele zesde plaats op de UEFA-ranking zou bijzonder interessant zijn voor het Belgische voetbal. Die positie kan recht geven op een tweede Belgische club die rechtstreeks naar de competitiefase van de Champions League mag, zoals Portugal dat de voorbije jaren al geniet.

Die zesde plek is niet onbereikbaar, maar Portugal blijft voorlopig wel een stevige concurrent. De Portugezen volgen zelf nog altijd Frankrijk, dat vijfde staat. Voor de Belgische clubs liggen er de komende Europese speeldagen dus nog heel wat punten klaar.

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