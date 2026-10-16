Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende
Foto: © photonews

OH Leuven is zaterdag in de beker gastheer voor Royal Francs Borains. De Vlaams-Brabanders zijn op hun hoede voor het nummer vier uit de Challenger Pro League, dat aan een goed seizoen bezig is. Timmy Simons ziet gevaren voor OHL en blikt vooruit op een blij weerzien met een oude bekende.

OH Leuven begon slecht aan het seizoen met vijf opeenvolgende nederlagen, maar heeft zich ondertussen herpakt. Het team van Timmy Simons is drie wedstrijden op rij ongeslagen en boekte tegen La Louvière zijn eerste competitiezege van het seizoen. Tegen Cercle Brugge en Union speelde OHL gelijk.

Vooral die laatste puntendeling zal een boost betekenen voor het bekertreffen met Francs Borains. De bezoekers zullen zich in hun huidige vorm niet kansloos achten aan Den Dreef. In 6 wedstrijden verzamelde Francs Borains 12 punten. Het verloor vorig weekend van Lierse met 3-0, maar bleef daarvoor vier wedstrijden ongeslagen. In de vorige ronde van de beker moest Diegem Sport er na verlengingen aan geloven met 0-1.

Francs Borains heeft veel individuele kwaliteiten

"Het is een ploeg met veel individuele kwaliteiten, vleugelspeler Maxime Bastian trof dit seizoen bijvoorbeeld al 5 keer raak", weet Simons bij Het Laatste Nieuws. "En met Kéres Masangu op het middenveld, hebben ze dan nog een breker die mee voor de defensieve stabiliteit zorgt."

De coach van Francs Borains is Yves Vanderhaege. Die kent Simons nog van bij de Rode Duivels. "We hebben bij de nationale ploeg mooie momenten samen beleefd, maar ook tegen elkaar pittige duels uitgeoefend. Veel contact hebben we niet echt meer, maar ik kijk ernaar uit om hem zaterdag nog eens te zien", vertelt de ex-international.

OHL zonder Robin Mirisola


OHL zal het in het bekerduel moeten doen zonder Robin Mirisola. De huurling van Genk moest tegen Union geblesseerd naar de kant. De wedstrijd tegen Francs Borains komt te vroeg voor hem, zegt Simons. Toch heeft OHL genoeg spelers met kwaliteiten lopen om hem te vervangen.

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