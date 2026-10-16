'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Liverpool huurt Ronald Araújo voor één seizoen van FC Barcelona. De Engelse topclub bedong daarbij een optie om de Uruguayaanse verdediger volgende zomer definitief over te nemen. Araújo lijkt echter te azen op een terugkeer naar Spanje.