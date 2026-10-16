Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

Er werd vrijdagavond opnieuw gevoetbald in de Croky Cup. In totaal werden vier 1/16-finales afgewerkt, waarbij er enkele interessante duels op het programma stonden. Wij overlopen samen met u de actie.

Sporting Hasselt ontving vol ambitie Cercle Brugge in het Stedelijk Sportstadion Hasselt. De Spor had in de vorige ronde Mandel United geklopt en hoopte nu te stunten tegen de Vereniging.

Cercle wint met 1-2 van Sporting Hasselt

De droom op een nieuwe stunt kreeg echter al snel een knauw. Manneh bracht Cercle in de 21e minuut op voorsprong op een stilstaande fase. Hasselt voetbalde goed mee, maar kreeg net na de pauze een nieuwe dreun. Ngoura scoorde de 0-2. Opnieuw op een stilstaande fase. Van Keymolen gaf Hasselt tien minuten voor tijd hoop met een strafschop, maar de Vereniging trok de zege over de streep. Een opsteker voor de mannen van Lars Friis.

2-0 voor Westerlo

In het Kuipje kreeg Westerlo Patro Eisden over de vloer. De Kemphanen zitten in een bloedvorm en zetten hun goede reeks verder. Dat ging wel niet zonder slag of stoot. Sandra zette Westerlo net voor rust op voorsprong, waarna Patro Jungdal verschillende keren aan het werk zette. Saito zorgde een kwartier voor tijd voor zekerheid: 2-0.

SK Beveren verslaat vlot RSC Habay

SK Beveren kreeg met RSC Habay misschien de gemakkelijkste opdracht. Dat vertaalde zich ook op het scorebord. Slegers brak in de 38e minuut de ban. Verschueren maakte er net na de pauze 2-0 van. Olatunji zorgde in de 89e voor het orgelpunt in het Waasland: 3-0. Een gemakkelijke overwinning dus voor Tim Bakens en zijn manschappen.

Standard niet zonder moeite voorbij Dender

Het laatste duel van de avond was Standard tegen Dender. Standard schoot goed uit de startblokken, maar een poging van Nielsen ging naast. De Rouches eisten het balbezit op, maar de bezoekers stonden goed. Viltard zette Epolo zelfs goed aan het werk, waarna Standard verdiend de score opende. Abid was het eindstation van een fraaie aanval: 1-0.



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Dender zocht na de pauze naar de gelijkmaker, maar opnieuw stond Epolo in de weg. Niet veel later knalde Viltard naast. Euvrard brak met enkele wissels het ritme van de bezoekers en zag Nguene in het slot de wedstrijd beslissen: 2-0. Niet zonder slag of stoot, maar de Luikenaars gaan door.