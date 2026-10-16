Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars
Foto: © photonews

Union staat bekend om zijn vermogen om onbekende spelers op te vissen en hen met behulp van data en scouting te laten doorbreken. Maar tegen Real Sociedad kwam de redder eens niet uit een exotische transfer. Sekou Keita, een twintigjarige aanvaller uit de eigen jeugdopleiding, zorgde voor een bijzonder moment door amper vier minuten na zijn invalbeurt zijn eerste profgoal te maken.

De Brusselaars kampten met heel wat afwezigen en deden daarom een beroep op Keita. Die bedankte meteen voor het vertrouwen door de cruciale gelijkmaker te scoren. “Dit is een onbeschrijfelijk gevoel”, glunderde de aanvaller achteraf bij Sporza. “Ik wacht hier echt al lang op. Ik beloofde mezelf dat ik mijn kans zou grijpen als ze kwam.”

Van de Allianz Arena naar de schaduw van de beloften

Keita is een Belg met Guinese roots en speelt al sinds 2023 bij Union. In de jeugd liet hij geregeld zijn neus voor goals zien. Ook in de Youth League maakte hij indruk, met treffers tegen onder meer Newcastle United en Inter. Dat leverde hem vorig seizoen een bijzonder moment op: trainer David Hubert liet hem debuteren in de Champions League tegen Bayern München.

In de Allianz Arena, voor zo'n 75.000 toeschouwers, mocht Keita in de 82ste minuut invallen. Het contrast met zijn volgende opdracht kon nauwelijks groter zijn. Enkele dagen later speelde hij met de beloften tegen Crossing Schaarbeek in eerste amateur, voor een handvol toeschouwers.

Keita bleef echter werken. Bij de B-ploeg kwam hij vorig seizoen tot veertien doelpunten in 28 wedstrijden. Bij de eerste ploeg bleef zijn speeltijd beperkt tot een invalbeurt tegen Westerlo.

Union hield hem aan boord en krijgt nu gelijk

Afgelopen zomer was er belangstelling van verschillende clubs, maar Union besloot het jeugdproduct niet te laten vertrekken. De club zag mogelijkheden in de aanvaller, al moest hij ook dit seizoen geduld hebben. Begin september kreeg hij tegen STVV nog twintig minuten, terwijl hij in andere competitiewedstrijden niet eens bij de selectie zat.

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Ook in Europa leek zijn plaats vooral die van een extra jeugdspeler op de bank. Tot de blessureproblemen hem tegen Sociedad onverwacht een nieuwe kans boden.

“Net als alle andere jongens was ik er klaar voor”, vertelde Keita. “Ik ben blij dat ik bewezen heb dat we grote dingen kunnen doen.”

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