Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden

De zaak-Propere Handen blijft aanslepen. Nadat eerder al de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen werd gewraakt, is nu ook een wrakingsverzoek ingediend tegen twee andere rechters. Dit keer komt het initiatief van de advocaat van makelaar Mogi Bayat. Daardoor kon de procedure donderdag opnieuw niet van start gaan.

Donderdagmiddag moesten 33 verdachten voor de KI verschijnen. Die moet bepalen wie zich voor de rechtbank zal moeten verantwoorden voor de feiten in het omvangrijke dossier rond onder meer matchfixing, witwassen en schriftvervalsing in het Belgische voetbal. Maar advocaat Tom Bauwens, die Mogi Bayat verdedigt, diende een verzoek in om de twee bijzitters te wraken.

Volgens Bauwens hebben de rechters in het verleden al mee beslist over de bekrachtiging van minnelijke schikkingen die sommige verdachten in het dossier troffen. Daardoor zou volgens hem de schijn van partijdigheid kunnen ontstaan. Het Antwerpse hof van beroep bevestigde het verzoek, maar de twee rechters stappen niet vrijwillig opzij. Het Hof van Cassatie moet zich nu binnen veertien dagen over de kwestie uitspreken.

Eerdere wraking zorgde al voor uitstel

Het is niet de eerste keer dat de procedure vastloopt. Op 10 september werd voorzitter van de KI al met succes gewraakt door Joris Van Cauter, de advocaat van voormalig KV Mechelen-financieel directeur Thierry Steemans. Die rechter had eerder in een andere functie een rol gespeeld in de procedure rond het statuut van spijtoptant voor Dejan Veljkovic. Een andere voorzitter nam zijn plaats in, maar ook die kon donderdag de zaak niet op gang trekken.

Van zwart geld naar onderzoek naar matchfixing

Propere Handen begon op 10 oktober 2018 met huiszoekingen bij voetbalclubs, bestuurders, makelaars en andere prominenten uit het Belgische voetbal. Het onderzoek naar zwarte commissies bij transfers breidde zich uit toen ook aanwijzingen van matchfixing opdoken.

Oorspronkelijk telde het dossier 57 verdachten. Twee zijn intussen overleden en 22 anderen troffen een schikking met het parket. Onder hen bevinden zich bekende namen als Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, voormalig AA Gent-bestuurder Michel Louwagie en de huidige Club Brugge-trainer Ivan Leko. De schikkingen leverden samen meer dan 1,6 miljoen euro op aan boetes, verbeurdverklaringen en achterstallige belastingen.





Wanneer de KI zich inhoudelijk over de doorverwijzing van de resterende verdachten kan buigen, hangt nu opnieuw af van de beslissing van Cassatie.