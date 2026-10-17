🎥 Horrornamiddag voor Napoli, en zeker De Bruyne, op bezoek bij rode lantaarn

Napoli heeft zaterdagmiddag een bijzonder pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij Venezia. De ploeg van Massimiliano Allegri verloor met 1-0 van de rode lantaarn in de Serie A. Kevin De Bruyne begon op de bank, mocht na de rust invallen en kreeg dé kans om Napoli langszij te brengen, maar miste vanop de stip.

Allegri koos na de Champions League-nederlaag tegen Villarreal voor enkele wijzigingen. Zowel De Bruyne als Rasmus Højlund kreeg aanvankelijk rust. Lorenzo Lucca begon in de punt, terwijl Scott McTominay en Giovane voor ondersteuning moesten zorgen. Venezia begon onder nieuwe coach Davide Nicola aan de wedstrijd zonder punten uit zijn eerste zes competitieduels.

De eerste helft leverde geen doelpunten op. Napoli had moeite om de thuisploeg echt open te spelen, terwijl Venezia geregeld gevaarlijk probeerde te worden in de omschakeling.

De Bruyne komt, maar Venezia scoort

Kort na de rust kreeg Napoli de rekening gepresenteerd. Simon Sohm stuurde Akor Adams diep, die Amir Rrahmani van zich afhield en naar binnen sneed. Zijn poging week nog af en verdween voorbij Alex Meret in doel: 1-0 in de 49ste minuut.

Allegri reageerde snel. In de 54ste minuut kwamen De Bruyne en Højlund in de ploeg. Met zijn sterkhouders op het veld verhoogde Napoli de druk en een kwartier later leek de gelijkmaker binnen handbereik.

Matías Moreno haalde Højlund onderuit in het strafschopgebied. De Bruyne nam zijn verantwoordelijkheid en ging achter de bal staan. Zijn poging was echter niet overtuigend genoeg: Filip Stankovic dook naar de juiste hoek en pakte de strafschop in de 68ste minuut.





❌ | Kevin De Bruyne mist de kans om gelijk te maken vanop de stip! 🫣 #VeneziaNapoli https://t.co/VEaio9aAEA — DAZN België (@DAZN_BENL) October 17, 2026

Napoli krijgt Venezia niet meer klein

Napoli drong nadien nog aan. Stankovic moest onder meer ingrijpen op een poging van Stanislav Lobotka en hield ook Alisson Santos van de gelijkmaker. Venezia bleef ondertussen loeren op de counter en had zelfs kansen om de wedstrijd helemaal te beslissen.

Het bleef uiteindelijk bij 1-0. Daarmee bezorgde Venezia nieuwe coach Nicola meteen een droomdebuut én de eerste competitiepunten van het seizoen. Voor Napoli werd het een pijnlijke middag, met de gemiste strafschop van De Bruyne als hét moment waarop de wedstrijd nog had kunnen kantelen.