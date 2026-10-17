🎥 Wat gebeurde er op vrijdagavond in de Croky Cup? Alle goals en beelden verzameld!

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Wat gebeurde er op vrijdagavond in de Croky Cup? Alle goals en beelden verzameld!
Foto: © photonews
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Er werd vrijdagavond opnieuw gevoetbald in de Croky Cup. In totaal werden vier zestiende finales afgewerkt, waarbij er enkele interessante duels op het programma stonden. Ondertussen zijn ook de beelden gebundeld die moeten smaken naar meer de rest van dit weekend.

Geen grote stunts op vrijdagavond in de Beker van België. Cercle Brugge haalde het met 1-2 op bezoek bij Sporting Hasselt, met doelpunten van Ngoura en Manneh - de aansluitingstreffer kwam te laat voor de Limburgers.

KVC Westerlo van zijn kant klopte ook een team uit de Challenger Pro League: Patro Eisden Maasmechelen werd - met onder meer ex-doelman Koen Van Langendonck - simpelweg naar huis gestuurd met 2-0. De Limburgers konden nooit echt een vuist maken tegen De Kemphanen.

Ook Standard en Beveren naar achtste finales, de beelden zijn nu ook verzameld

Standard had wat meer moeite met Dender. Abid kon een knappe aanval afronden en zo de 1-0 op het bord zetten, Nguene kon pas in het slot de wedstrijd beslissen. SK Beveren had weinig problemen met Habay en won met 3-0. 

Het systeem van de bekerwedstrijden is dit seizoen helemaal anders. De wedstrijden worden op Play uitgezonden, hier en daar zelfs eentje op open net zoals de match tussen Beerschot en Anderlecht op zaterdag. En alle goals worden ook verzameld, net als de interessantste acties, in een leuk filmpje. De samenvattingen van de wedstrijden van vrijdag kan u vanaf heden al vinden.

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