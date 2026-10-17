"Anderlecht-onwaardig": Johan Boskamp kon zijn ogen niet geloven

Club Brugge en Anderlecht beleefden deze Europese speeldag twee totaal verschillende avonden. Blauw-zwart zorgde met een 3-4-zege op het veld van Inter voor een stunt van formaat, terwijl Anderlecht met 1-0 verloor bij Dinamo Zagreb. Johan Boskamp zag vooral bij die twee Belgische clubs een enorm contrast.

Over Club Brugge kwam de Nederlander superlatieven tekort. Volgens hem speelde de ploeg van Ivan Leko niet alleen slim op de counter, maar was ze ook in balbezit sterker dan Inter. Vooral de snelheid waarmee Club na balverovering omschakelde, maakte indruk.

Bij Het Belang van Limburg noemde Boskamp de prestatie zelfs historisch sterk. “Hun zwakke punten werden formidabel uitgespeeld. De manier waarop Club razendsnel uitbrak bij hun goals, was fantastisch.” Volgens hem bewees blauw-zwart bovendien dat countervoetbal perfect aantrekkelijk kan zijn.

Boskamp ging nog een stap verder en vond Club Brugge over de hele lijn de betere ploeg. Niet alleen in de omschakeling, maar ook met de bal en in het algemene spelbeeld.

“In alle facetten van het spel waren ze beter dan Inter”, stelde hij. Voor Boskamp behoort de prestatie zelfs tot de absolute top van wat Belgische clubs de voorbije decennia in Europa hebben laten zien. “Voor mij was dit een van de beste wedstrijden van een Belgische club in de laatste twintig jaar.”

Anderlecht krijgt tegenovergestelde beoordeling

Over Anderlecht was de toon compleet anders. Paars-wit verloor met 1-0 bij Dinamo Zagreb en was de enige Belgische club die deze Europese speeldag zonder punten achterbleef.





Boskamp begreep vooral niet dat Anderlecht enkele belangrijke spelers spaarde met het oog op de bekerwedstrijd van zondagavond tegen Beerschot. “Je speelt een heel jaar voor een Europees ticket en als je daar dan staat, laat je je beste spelers aan de kant om ze fris te houden voor een bekerpotje tegen een tweedeklasser”, foeterde hij.

Volgens Boskamp past zo'n aanpak niet bij de status van Anderlecht. “Dat is Anderlecht-onwaardig joh. Ze hebben toch een reputatie hoog te houden in Europa?”