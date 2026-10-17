"Anderlecht-onwaardig": Johan Boskamp kon zijn ogen niet geloven

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
"Anderlecht-onwaardig": Johan Boskamp kon zijn ogen niet geloven

Club Brugge en Anderlecht beleefden deze Europese speeldag twee totaal verschillende avonden. Blauw-zwart zorgde met een 3-4-zege op het veld van Inter voor een stunt van formaat, terwijl Anderlecht met 1-0 verloor bij Dinamo Zagreb. Johan Boskamp zag vooral bij die twee Belgische clubs een enorm contrast.

Over Club Brugge kwam de Nederlander superlatieven tekort. Volgens hem speelde de ploeg van Ivan Leko niet alleen slim op de counter, maar was ze ook in balbezit sterker dan Inter. Vooral de snelheid waarmee Club na balverovering omschakelde, maakte indruk.

Bij Het Belang van Limburg noemde Boskamp de prestatie zelfs historisch sterk. “Hun zwakke punten werden formidabel uitgespeeld. De manier waarop Club razendsnel uitbrak bij hun goals, was fantastisch.” Volgens hem bewees blauw-zwart bovendien dat countervoetbal perfect aantrekkelijk kan zijn.

Boskamp ging nog een stap verder en vond Club Brugge over de hele lijn de betere ploeg. Niet alleen in de omschakeling, maar ook met de bal en in het algemene spelbeeld.

“In alle facetten van het spel waren ze beter dan Inter”, stelde hij. Voor Boskamp behoort de prestatie zelfs tot de absolute top van wat Belgische clubs de voorbije decennia in Europa hebben laten zien. “Voor mij was dit een van de beste wedstrijden van een Belgische club in de laatste twintig jaar.”

Anderlecht krijgt tegenovergestelde beoordeling

Over Anderlecht was de toon compleet anders. Paars-wit verloor met 1-0 bij Dinamo Zagreb en was de enige Belgische club die deze Europese speeldag zonder punten achterbleef.

Boskamp begreep vooral niet dat Anderlecht enkele belangrijke spelers spaarde met het oog op de bekerwedstrijd van zondagavond tegen Beerschot. “Je speelt een heel jaar voor een Europees ticket en als je daar dan staat, laat je je beste spelers aan de kant om ze fris te houden voor een bekerpotje tegen een tweedeklasser”, foeterde hij.

Volgens Boskamp past zo'n aanpak niet bij de status van Anderlecht. “Dat is Anderlecht-onwaardig joh. Ze hebben toch een reputatie hoog te houden in Europa?”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

'RSC Anderlecht mikt op sensatie met bekende achternaam'

'RSC Anderlecht mikt op sensatie met bekende achternaam'

12:30
LIVE BEKERVOETBAL: Hasselt likt wonden na bijna-stunt

LIVE BEKERVOETBAL: Hasselt likt wonden na bijna-stunt

14:45
KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman

KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman

14:00
Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard Interview

Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard

13:00
Nicky Hayen krijgt nieuwe klap bij Burnley: crisis wordt steeds groter

Nicky Hayen krijgt nieuwe klap bij Burnley: crisis wordt steeds groter

13:30
LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

09:50
🎥 Wat gebeurde er op vrijdagavond in de Croky Cup? Alle goals en beelden verzameld!

🎥 Wat gebeurde er op vrijdagavond in de Croky Cup? Alle goals en beelden verzameld!

12:00
'Paul Gheysens kan kwart miljard schulden niet terugbetalen' De derde helft

'Paul Gheysens kan kwart miljard schulden niet terugbetalen'

11:00
'Prince Albert' komt met ontboezeming: "Had dood moeten zijn in 1989"

'Prince Albert' komt met ontboezeming: "Had dood moeten zijn in 1989"

11:30
Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

10:30
1
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

09:30
3
Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

10:00
Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

09:00
Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

08:00
1
UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

08:30
"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

07:00
Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

07:30
Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

22:55
'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

23:30
Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

22:20
Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

19:55
5
Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

19:00
'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

21:50
'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

21:20
1
'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

20:50
4
"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

20:25
Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

17:30
'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

19:30
Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

18:40
Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

18:20
1
Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

17:00
KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

18:00
Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

16:00
Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

16:30
Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

16/10
Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

16/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Club Brugge - KSC Lokeren: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door Tom Lemoyne Tom Lemoyne over Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout rinus michels rinus michels over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden The Purple Knight The Purple Knight over Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep) Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Beerschot staat scherp voor Anderlecht: Vitor Bruno kan dit maar beter niet doen ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?" .. .. over Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren André Coenen André Coenen over 'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku' André Coenen André Coenen over Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved