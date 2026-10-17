Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

Axel Witsel zette zijn loopbaan deze zomer voort bij OGC Nice, na afloop van zijn contract bij het gedegradeerde Girona. Een terugkeer naar Standard werd even genoemd, maar de voormalige Rode Duivel sloot die piste zelf snel uit. Toch waagde ook een andere Belgische club zijn kans.

Axel Witsel in de Jupiler Pro League, maar dan bij een andere club dan Standard? Het leek lange tijd bijzonder onwaarschijnlijk. De middenvelder maakte aan het begin van de zomer zelf duidelijk dat een Belgisch avontuur voor hem in essentie maar één bestemming kon hebben.

Witsel was sinds 30 juni transfervrij, nadat zijn contract bij Girona – dat degradeerde – afliep. Tijdens een persmoment in de Verenigde Staten kreeg hij vragen over zijn toekomst en een mogelijke terugkeer naar België.

"Een terugkeer naar België? Dan bedoel je Standard, neem ik aan? Want voor mij is er in België alleen Standard", antwoordde de ex-Rouche toen. Een comeback op Sclessin kwam er uiteindelijk niet, hoewel er een zomer eerder wel concrete contacten waren geweest.

Antwerp informeerde naar Witsel

Witsel koos uiteindelijk voor OGC Nice, waar hij op 37-jarige leeftijd vermoedelijk zijn laatste contract als speler tekende. Kort voor de eerste selectie van bondscoach Mark van Bommel kondigde hij ook zijn afscheid als international aan. De voormalige Rode Duivel sluit zo af met 140 interlands en een laatste WK-deelname.

Volgens informatie van Sacha Tavolieri lag er deze zomer nochtans ook een mogelijkheid in België op tafel. Antwerp zou contact hebben opgenomen met de entourage van Witsel. Dat gebeurde naar verluidt op initiatief van nieuwe mede-eigenaar en voorzitter Wouter Vandenhaute, met ook de steun van Lucien D'Onofrio.



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Die laatste kent Witsel uiteraard goed uit zijn periode bij Standard. Onder het bewind van D'Onofrio werd de Luikenaar twee keer landskampioen met de Rouches.

🔴⚪️ Wouter Vandenhaute aurait pu investir au Standard de Liège. Witsel aurait pu rejoindre le Royal Antwerp FC cet été. Les explications ⤵️ #mercato #RSCA #RAFC #RSCL #JPL https://t.co/lNTFOA0C7J — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) October 14, 2026

Antwerp had met de komst van Witsel meteen een stevige statement-transfer kunnen realiseren. De makelaar van de speler werd dan ook benaderd. Witsel zou interesse hebben getoond in het voorstel, maar besloot uiteindelijk toch om voor Nice te kiezen.

Met de aanvoerdersband bij Nice

Die beslissing lijkt voorlopig uitstekend uit te pakken. Witsel groeide bij Nice meteen uit tot een vaste waarde en stond vanaf zijn aankomst in de basis. De ervaren Belg droeg de voorbije twee wedstrijden zelfs de aanvoerdersband bij de Franse club.