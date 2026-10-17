Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Axel Witsel zette zijn loopbaan deze zomer voort bij OGC Nice, na afloop van zijn contract bij het gedegradeerde Girona. Een terugkeer naar Standard werd even genoemd, maar de voormalige Rode Duivel sloot die piste zelf snel uit. Toch waagde ook een andere Belgische club zijn kans.

Axel Witsel in de Jupiler Pro League, maar dan bij een andere club dan Standard? Het leek lange tijd bijzonder onwaarschijnlijk. De middenvelder maakte aan het begin van de zomer zelf duidelijk dat een Belgisch avontuur voor hem in essentie maar één bestemming kon hebben.

Witsel was sinds 30 juni transfervrij, nadat zijn contract bij Girona – dat degradeerde – afliep. Tijdens een persmoment in de Verenigde Staten kreeg hij vragen over zijn toekomst en een mogelijke terugkeer naar België.

"Een terugkeer naar België? Dan bedoel je Standard, neem ik aan? Want voor mij is er in België alleen Standard", antwoordde de ex-Rouche toen. Een comeback op Sclessin kwam er uiteindelijk niet, hoewel er een zomer eerder wel concrete contacten waren geweest.

Antwerp informeerde naar Witsel

Witsel koos uiteindelijk voor OGC Nice, waar hij op 37-jarige leeftijd vermoedelijk zijn laatste contract als speler tekende. Kort voor de eerste selectie van bondscoach Mark van Bommel kondigde hij ook zijn afscheid als international aan. De voormalige Rode Duivel sluit zo af met 140 interlands en een laatste WK-deelname.

Volgens informatie van Sacha Tavolieri lag er deze zomer nochtans ook een mogelijkheid in België op tafel. Antwerp zou contact hebben opgenomen met de entourage van Witsel. Dat gebeurde naar verluidt op initiatief van nieuwe mede-eigenaar en voorzitter Wouter Vandenhaute, met ook de steun van Lucien D'Onofrio.

Lees ook... Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

Die laatste kent Witsel uiteraard goed uit zijn periode bij Standard. Onder het bewind van D'Onofrio werd de Luikenaar twee keer landskampioen met de Rouches.

Antwerp had met de komst van Witsel meteen een stevige statement-transfer kunnen realiseren. De makelaar van de speler werd dan ook benaderd. Witsel zou interesse hebben getoond in het voorstel, maar besloot uiteindelijk toch om voor Nice te kiezen.

Met de aanvoerdersband bij Nice

Die beslissing lijkt voorlopig uitstekend uit te pakken. Witsel groeide bij Nice meteen uit tot een vaste waarde en stond vanaf zijn aankomst in de basis. De ervaren Belg droeg de voorbije twee wedstrijden zelfs de aanvoerdersband bij de Franse club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Antwerp
Standard
Axel Witsel

Meer nieuws

Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

08:00
1
Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

10:30
LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

09:50
LIVE BEKERVOETBAL: Dender droomt van stunt

LIVE BEKERVOETBAL: Dender droomt van stunt

22:15
Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

10:00
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

09:30
2
Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

18:20
1
UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

08:30
"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

07:00
Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

22:55
Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

16:30
Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

07:30
'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

23:30
Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

22:20
'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

21:50
'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

21:20
1
'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

20:50
4
"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

20:25
Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

19:55
4
Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

19:00
'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

19:30
Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

18:40
KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

18:00
Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

17:30
Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

17:00
Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

16:00
KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

15:30
Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

14:40
"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

15:00
3
Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

14:20
Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

14:00
Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

13:30
2
Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

13:00
Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

12:00
4
Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

11:30
Jeugdproduct Standard waarschuwt: hij is klaar om de Rouches pijn te doen

Jeugdproduct Standard waarschuwt: hij is klaar om de Rouches pijn te doen

15/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 7
Le Mans Le Mans 0-3 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 17:15 PSG PSG
Troyes Troyes 20:45 RC Lens RC Lens
Lille OSC Lille OSC 20:45 Stade Brestois Stade Brestois
Angers Angers 18/10 Marseille Marseille
Paris FC Paris FC 18/10 Rennes Rennes
Le Havre Le Havre 18/10 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 18/10 Monaco Monaco
Lyon Lyon 18/10 Nice Nice

Nieuwste reacties

fierce fierce over Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep) André Coenen André Coenen over 'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku' André Coenen André Coenen over Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender André Coenen André Coenen over "Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan" André Coenen André Coenen over Standard - FCV Dender EH: 2-0 Redredred Redredred over Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig Goro Goro over Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door Sv1978 Sv1978 over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden pief pief over Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved