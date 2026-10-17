De derde helft 'Paul Gheysens kan kwart miljard schulden niet terugbetalen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Paul Gheysens kan kwart miljard schulden niet terugbetalen'
Foto: © photonews

Paul Gheysens kampt al een tijdje met cashflowproblemen. Daardoor moest hij uiteindelijk ook mede Royal Antwerp FC van de hand doen. Ondertussen zijn nog veel meer details uitgelekt over hoe het momenteel gaat met de gewezen sterke man van stamnummer 1. En het ziet er volgens de media toch niet meteen erg rooskleurig uit allemaal.

De voorbije weken en maanden waren er al twijfels over de positie van Paul Gheysens in de zakenwereld. Door hogere kosten bij bouwopdrachten leek het erop dat hij in de problemen zo gaan komen en dat lijkt nu realiteit.

Ghelamco Polen zou een kwart miljard euro hebben moeten afboeken op vorderingen die het heeft uitstaan bij andere vennootschappen van Gheysens. Kort door de bocht: Gheysens kan zijn schulden niet terugbetalen aan zijn eigen bedrijven, weet Het nieuwsblad.

Grote problemen voor Paul Gheysens?

Granbero, de Poolse Ghelamco-holding, slikte over het eerste halfjaar een verlies van 281,3 miljoen euro. De holding gaf 243 miljoen euro aan leningen aan andere Ghelamco-vennootschappen en Paul Gheysens. Dat die nu worden 'afgeboekt', wijst erop dat de betrokkenen die niet meer kunnen en zullen terugbetalen.

Nochtans verkochten Gheysens en co. volgens de krant onlangs een aantal 'kroonjuwelen', waaronder voetbalclub Royal Antwerp FC en het beruchte golfproject in Knokke. Ook een aantal eigendommen in Frankrijk werden verkocht.

Komende maanden cruciaal voor Gheysens

De cijfers wegen al een paar jaar door en het is voor Gheysens klaarblijkelijk moeilijker aan het worden om de situatie om te draaien. Daarom dat ook de verkoop van Antwerp een noodzaak was, al was het ook een paradepaardje voor de sterke man.

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Waarom zou het ene bedrijf bij een bank geld gaan lenen als het zusterbedrijf cash ter beschikking heeft? Dat is niet altijd zonder gevaar. “Het belangrijkste risico is dat de verbonden onderneming niet in staat blijkt de vordering terug te betalen”, aldus het IBR. "Het bestaan van zo'n vordering is op zich niet problematisch, maar een grote of moeilijk invorderbare vordering kan dat wel worden." De komende maanden worden cruciaal.

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